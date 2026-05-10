Владимир ШАРАН: «Неужели Полесье не может обыграть нас без помощи судей?»

Полтора месяца назад Владимир Шаран третий раз в своей тренерской карьере возглавил «Александрию». В наследство от Кирилла Нестеренко ему досталась крайне разбалансированная команда, занимавшая предпоследнее место в турнирной таблице. Стоило опытному тренеру начать работу на хорошо знакомом ему посту, как стали обнажаться разные проблемы. Они как якорь в корабле, сдерживали движение «горожан» вверх. Оптимистические мысли о попадании в зону переходных игр переносились после очередной неудачи из тура в тур, каждый раз минимизируя эту надежду.

О глубине причин со знаком «минус» корреспондент Sport.ua попросил рассказать Владимира Шарана на следующий день после матча в Житомире, в котором Александрия уступила 1:2 «Полисью».

– Если в начале вашей третьей тренерской каденции в александрийской команде вы называли игру своих подопечных «ветеранский футбол», то несколько туров назад одобрительно отзывались об их действиях. Матч в Житомире тоже можно отнести к категории качественных игр «Александрии»? Что же тогда помешало добиться положительного результата?

– Я могу сказать одно: команда пока играет нестабильно. Ведь слишком мало времени прошло с момента, когда мы с моими помощниками приступили к работе в ней. И хотя прошло уже полтора месяца, все равно в этой ситуации это очень мало времени – здесь даже без вопросов. Так вот, о нестабильности. Первый тайм с «Полтавой» был супер, второй тайм с «Эпицентром» – супер, первый тайм с «Карпатами», как и вся игра с «Полесьем» тоже заслуживают отличия. То, что мы хотели, делали и могли добиться большего – это тоже в житомирском поединке у нас было налажено. Но все это чередуется с играми, которые можно отнести к категории провальных. Это домашние встречи с «Колосом» и «Вересом», которые являются самыми досадными. Именно так я пока могу классифицировать нашу работу. Раньше мы действительно видели «ветеранский футбол», но сейчас люди уже немного понимают, что именно мы от них требуем. Так что эпизодически команда играет в тот футбол, который мы хотим видеть. Но этого пока маловато, ведь к большому сожалению, мы не можем выиграть, имея в активе за этот период только два ничейных результата. Но ведь есть и другие причины.

– Какие именно?

– Прежде всего, судейство. В уже упомянутом матче с «Карпатами» второй тайм получился провальным, ведь после удаления Мирошниченко львовяне забили нам, играя вдесятером. И опять-таки: в этом поединке мы могли взять одно очко – это однозначно. В ворота «Карпат» должен был быть назначен одиннадцатиметровый, что увидела по телетрансляции вся Украина – и болельщики, и эксперты. Все они единодушно признали вину арбитра VAR Александра Омельченко, который уже в субботу проводил матч «Рух» – «Верес». Честно говоря, этот факт вызвал у меня удивление, ведь все говорили, что он ошибся – следовательно, должен был подвергнуть соответствующему наказанию. Но похоже, что у нас все, как обычно. После той вопиющей ошибки мы видим, что Омельченко и дальше судит – и все нормально (иронически улыбается). Все «замяли», вопросы закрыли – все супер. Похожая ситуация снова вышла в Житомире. Перед матчем с «Полесьем» мне пожелали, чтобы я увидел Игоря Пасхала, выполнявшего функции арбитра VAR, и главного арбитра Дмитрия Панчишина. К Панчишину, как и к ассистентам арбитра, претензий вообще нет. А вот есть претензии к людям на VAR. Первый гол в наши ворота настолько противоречив! Впрочем, его отбрасываем, ведь второй – ну это вообще. Гуцуляк находился в положении «вне игры», и все это было хорошо видно. Повтора толком не было, не было и нарисованной графикой офсайдной линии. Мы много раз смотрели видео, делали даже скрины – и доказали, что был офсайд. Для самих себя доказали. Президент и генеральный директор нашего клуба тоже расстроились, что такое происходит. Я им говорю: «Ну, нет справедливости, Сергей Анатольевич и Иван Сергеевич – вы же сами видите». Вот и выходит, что «Александрии» снова приходится терпеть такие судейские ошибки. Мы знаем «весовые» категории «Полесья» и «Александрии» на данном этапе.

Житомиряне раздували судейскую тему после их матча с «Динамо» – и с тех пор в играх с участием «Полесья» мы видим совсем другой арбитраж. Ведь житомирская команда хочет призового места. Вот и возникает вопрос: зачем все это делать? Обыграйте нас так (по игре, без вмешательства судей) – и никаких вопросов не возникнет. Обыграйте составом, где собраны сильные футболисты, часть из которых – сборники Украины. А у нас человек выходит в составе с опытом второй лиги – Даниил Власюк. Для него это был дебютный матч в Премьер-лиге.

– Что вам пришлось налаживать в работе подопечных за полтора месяца?

– Прежде всего хочу сказать, что очень трудно поднять психологическое состояние, когда команда не выиграла ни одного поединка за указанный период времени. Хотя по поводу тренировочного процесса у меня претензий к ним вообще нет. На данном этапе единственное, что хотелось бы отметить, так это то, что мы определились, кто из наших футболистов (как украинцев, так и легионеров) и на кого в следующих трех турах мы можем полагаться. Немножко по-другому мы начали работать в тренировочном процессе – и увидели совсем другую картинку: люди не выдерживают нагрузок. Это при том, что эти нагрузки не назвали бы слишком серьезными. Но вместе с тем мы видим, что есть коллектив. Однако не столь дружный, как хотелось бы видеть. Такой, какой был раньше в «Александрии». Но мы стараемся его создать. Главное, что в команде нет беспорядка. У нас превалируют дисциплина и порядок, чем я этим очень доволен. Ведь как мне рассказывали, раньше в «Александрии» было принято делать определенные поблажки легионерам, когда им разрешалось иногда опоздать, проспать и т.д. У нас пока такого нет и в помине. Все ребята молодцы, и как я уже сказал, дисциплина и порядок в команде присутствуют. Вот чего нам не хватает на футбольном поле, так это возможности избавиться от эпизодических проигрышей некоторых моментов, после которых соперники нас сразу же наказывают. Но как бы то ни было, «Александрия» будет биться до конца. И это показал матч в Житомире, где все ребята отдавались борьбе до конца. Так что если это будет и дальше, то еще у нас будет шанс для того, чтобы играть в переходных матчах.

– Сколько очков было потеряно за это время не по делу?

– Четыре. Я считаю, что два мы потеряли в матче с «Полтавой», по одному – в играх с «Карпатами» и «Полесьем». А вот с «Эпицентром», с которым мы разошлись миром, 1:1, была равная игра. Первый тайм команда из Каменец-Подольского лучше играла, а второй – мы. Поэтому если бы добавить сейчас четыре пункта к нашему активу – и бороться за попадание в зону переходных матчей было бы значительно легче.

– Что сейчас вас, как тренера, волнует больше всего?

– Состояние футболистов. Для меня очень важно, чтобы команда могла восстановиться до следующего поединка с «Зарей». И хотя мы понимаем, что луганчане в отличие от нас играли на день позже, все же следует учитывать, что наша команда восемь часов ехала в Житомир и столько же часов назад. На субботней тренировке я, правда, дал возможность отдохнуть тем игрокам, которые принимали участие в матче с «Полесьем». Ведь процесс восстановления для нас – главное. Даже несмотря на то, что у нас в команде сейчас 30 футболистов, скамейка запасных в «Александрии» не такая, как в других клубах. Так что меня волнует, как определиться с составом, который должен выйти на игру с «Зарей» во вторник.

