Сергей БУЛЕЦА: «Могли больше забивать в ворота Полесья»

Полузащитник «Александрии» Сергей Булеца эксклюзивно для Sport.ua отметил, что у его команды были все шансы набрать очки против «Полесья» (1:2).

– Я думаю, правильно тактически сыграли, могли и больше забивать – в первом тайме был момент, и во втором тайме был момент. В итоге мы забили гол. В целом показали хорошую игру. «Полесье» забило, у них футболисты классом повыше, но наша команда не уступала и бойцовские качества показала. Думаю, вот это самое главное.

– Как оцените свою игру?

– Я себя не оцениваю, оценивают тренер или болельщики.

– «Полесье» чем-то удивило?

– Нет, мы понимали, что соперник будет контролировать мяч, потому что у них такой стиль игры. Ничего удивительного не было.

– Насколько тяжело играть при таком турнирном положении? Давит ли оно на вас?

– Конечно, психологически давит, но мы не собираемся сдаваться, поэтому только вперед. Все начинается с тренировки, поэтому будем усердно работать, чтобы брать очки.

– Есть ли усталость в конце сезона? Будут ли силы на последний рывок?

– Надо правильно подойти к игре, правильно восстановиться мне и команде. Думаю, все может получиться.