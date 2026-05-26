Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прошлогодняя сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела в 1-м раунде
Ролан Гаррос
26 мая 2026, 19:43 | Обновлено 26 мая 2026, 19:44
455
0

Прошлогодняя сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела в 1-м раунде

Лоис Буассон уступила Анне Калинской и опустилась на 148-е место в LIVE-рейтинге

26 мая 2026, 19:43 | Обновлено 26 мая 2026, 19:44
455
0
Прошлогодняя сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела в 1-м раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

43-я ракетка мира Лоис Буассон (Франция) и прошлогодняя сенсационная полуфиналистка Открытого чемпионата Франции покинула мейджор в первом раунде.

На старте соревнований француженка в двух сетах без особых шансов потерпела поражение от «нейтральной» Анны Калинской (WTA 24) за 1 час и 19 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Анна Калинская [22] – Лоис Буассон (Франция) – 6:2, 6:2

По теме:
Александра Олейникова – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Впервые игроки 2007 и 2009 года выиграли матчи на турнире Grand Slam
Лоис Буассон Анна Калинская Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
Хоккей | 26 мая 2026, 00:01 2
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира

Норвегия летит в плей-офф

Суркису дали совет после провала Динамо в УПЛ: «Это действительно нужно»
Футбол | 26.05.2026, 15:31
Суркису дали совет после провала Динамо в УПЛ: «Это действительно нужно»
Суркису дали совет после провала Динамо в УПЛ: «Это действительно нужно»
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 26.05.2026, 10:02
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Приятная неожиданность. 8-й сеяный Медведев вылетел с РГ-26 от 97-й ракетки
Теннис | 26.05.2026, 15:41
Приятная неожиданность. 8-й сеяный Медведев вылетел с РГ-26 от 97-й ракетки
Приятная неожиданность. 8-й сеяный Медведев вылетел с РГ-26 от 97-й ракетки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 16
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 5
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем