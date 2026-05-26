Ролан Гаррос26 мая 2026, 19:43 | Обновлено 26 мая 2026, 19:44
Прошлогодняя сенсационная полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела в 1-м раунде
Лоис Буассон уступила Анне Калинской и опустилась на 148-е место в LIVE-рейтинге
43-я ракетка мира Лоис Буассон (Франция) и прошлогодняя сенсационная полуфиналистка Открытого чемпионата Франции покинула мейджор в первом раунде.
На старте соревнований француженка в двух сетах без особых шансов потерпела поражение от «нейтральной» Анны Калинской (WTA 24) за 1 час и 19 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Анна Калинская [22] – Лоис Буассон (Франция) – 6:2, 6:2
