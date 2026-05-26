26 мая 2026, 19:16 |
121
0

Борнмут – рекордсмен сезона АПЛ по длине беспроигрышной серии

Вспомним самые длинные беспроигрышные серии каждой команды Премьер-лиги в сезоне 2025/26

«Борнмут» стал рекордсменом АПЛ в сезоне 2025/26 по продолжительности беспроигрышной серии.

«Вишни» не проиграли ни одного из последних 18 матчей чемпионата, что стало не только рекордом сезона, но и лучшим достижением в истории клуба.

Второй по длине серией матчей без поражений в завершившемся сезоне отличился «Манчестер Сити» (15).

Третье место в данном рейтинге разделили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (по 11).

Самые длинные беспроигрышные серии каждой команды АПЛ в сезоне 2025/26:

  • 18 – Борнмут
  • 15 – Манчестер Сити
  • 11 – Арсенал
  • 11 – Манчестер Юнайтед
  • 10 – Ливерпуль
  • 8 – Астон Вилла
  • 8 – Лидс Юнайтед
  • 8 – Ноттингем Форест
  • 6 – Брентфорд
  • 6 – Челси
  • 6 – Кристал Пэлас
  • 6 – Фулхэм
  • 5 – Брайтон
  • 5 – Эвертон
  • 5 – Сандерленд
  • 4 – Ньюкасл Юнайтед
  • 4 – Тоттенхэм Хотспур
  • 4 – Вулверхэмптон
  • 3 – Бернли
  • 3 – Вест Хэм Юнайтед
