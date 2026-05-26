Борнмут – рекордсмен сезона АПЛ по длине беспроигрышной серии
Вспомним самые длинные беспроигрышные серии каждой команды Премьер-лиги в сезоне 2025/26
«Борнмут» стал рекордсменом АПЛ в сезоне 2025/26 по продолжительности беспроигрышной серии.
«Вишни» не проиграли ни одного из последних 18 матчей чемпионата, что стало не только рекордом сезона, но и лучшим достижением в истории клуба.
Второй по длине серией матчей без поражений в завершившемся сезоне отличился «Манчестер Сити» (15).
Третье место в данном рейтинге разделили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (по 11).
Самые длинные беспроигрышные серии каждой команды АПЛ в сезоне 2025/26:
- 18 – Борнмут
- 15 – Манчестер Сити
- 11 – Арсенал
- 11 – Манчестер Юнайтед
- 10 – Ливерпуль
- 8 – Астон Вилла
- 8 – Лидс Юнайтед
- 8 – Ноттингем Форест
- 6 – Брентфорд
- 6 – Челси
- 6 – Кристал Пэлас
- 6 – Фулхэм
- 5 – Брайтон
- 5 – Эвертон
- 5 – Сандерленд
- 4 – Ньюкасл Юнайтед
- 4 – Тоттенхэм Хотспур
- 4 – Вулверхэмптон
- 3 – Бернли
- 3 – Вест Хэм Юнайтед
