Борнмут – рекордсмен сезона АПЛ по длине беспроигрышной серии

«Борнмут» стал рекордсменом АПЛ в сезоне 2025/26 по продолжительности беспроигрышной серии.

«Вишни» не проиграли ни одного из последних 18 матчей чемпионата, что стало не только рекордом сезона, но и лучшим достижением в истории клуба.

Второй по длине серией матчей без поражений в завершившемся сезоне отличился «Манчестер Сити» (15).

Третье место в данном рейтинге разделили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (по 11).

Самые длинные беспроигрышные серии каждой команды АПЛ в сезоне 2025/26: