Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На войне погиб отец вратаря клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 19:27 |
881
0

На войне погиб отец вратаря клуба УПЛ

Юрий Мозиль, отец Олега Мозиля, погиб, защищая Украину

26 мая 2026, 19:27 |
881
0
На войне погиб отец вратаря клуба УПЛ
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о гибели Юрия Мозиля, отца вратаря основной команды клуба Олега Мозиля.

«Металлист 1925» выражает искренние соболезнования Олегу и его семье в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

30-летний Олег Мозиль не провел ни одного матча в сезоне 2025/26. В целом Мозиль защищает цвета «Металлиста 1925» с 2022 года и за это время успел провести 55 матчей (13 «сухих») в составе команды, пропустив 75 голов.

Ранее Sport.ua рассказывал об известном боксере, который также погиб, защищая Украину.

По теме:
ВАНТУХ: «Я хотел отблагодарить за их доверие – получалось все круто»
Динамо понесло финансовые потери из-за решения тренера
Василий КАЮК: «Это невероятно, правда? Я поклоняюсь вам за вашу работу»
Олег Мозиль смерть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26 мая 2026, 08:00 3
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика

Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать

Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Бокс | 26 мая 2026, 10:31 9
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие

Александр готов к реваншу с Рико

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП
Футбол | 26.05.2026, 18:10
«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП
«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26.05.2026, 07:34
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 16
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 5
Футбол
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем