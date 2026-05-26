На войне погиб отец вратаря клуба УПЛ

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о гибели Юрия Мозиля, отца вратаря основной команды клуба Олега Мозиля.

«Металлист 1925» выражает искренние соболезнования Олегу и его семье в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

30-летний Олег Мозиль не провел ни одного матча в сезоне 2025/26. В целом Мозиль защищает цвета «Металлиста 1925» с 2022 года и за это время успел провести 55 матчей (13 «сухих») в составе команды, пропустив 75 голов.

