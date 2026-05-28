Вратарь «Шахтера» получил выгодный вариант о трансфере
Денис Твардовский может перейти в «Карпаты»
Львовские «Карпаты» рассматривают варианты усиления вратарской позиции после возможного ухода Назара Домчака.
По словам Виктора Вацко, одним из кандидатов на замену является 22-летний голкипер Денис Твардовский, который принадлежит «Шахтеру» (Донецк).
«Самым простым вариантом выглядит внутренний рынок – например, Герета из «Руха». Также была информация о Марченко из «Оболони», но за него просят слишком высокую сумму – около 2-2,5 млн долларов, поэтому этот вариант маловероятен.
Также до меня доходила информация о возможной аренде Твардовского из «Шахтера», – отметил Вацко.
Твардовский провел в сезоне 2025/26 два матча за донецкий клуб, пропустив три гола. Его контракт действует до 2028 года.
