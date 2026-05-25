Вратаря сборной Украины ждут в Англии. Роскошное предложение

Английский «Лидс Юнайтед» заинтересован в трансфере вратаря донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка во время летнего трансферного окна.

По информации британских СМИ, клуб из АПЛ ищет нового основного голкипера перед стартом нового сезона. Главный тренер команды Даниэль Фарке планирует усилить вратарскую позицию, а кандидатура украинца входит в число приоритетных.

Сейчас место в стартовом составе «Лидса» занимает Карл Дарлоу, который вытеснил Лукаса Перри, однако в клубе не считают его долгосрочным решением.

Ризнык присоединился к «Шахтеру» в 2023 году, перейдя из «Ворсклы». С тех пор 27-летний голкипер стал одним из самых стабильных вратарей украинского футбола. В составе «горняков» он провел более 100 матчей, в которых оформил 54 «сухих» поединка.

Также сообщается, что «Лидс» может потерять Иллана Мелье, который близок к уходу из клуба на правах свободного агента. Именно поэтому англичане активно работают над поиском нового первого номера.

В клубе считают, что Ризнык соответствует требованиям Фарке и способен стать основным вратарем команды в ближайшие сезоны.