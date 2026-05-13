Серьезная сумма. Шахтер нашел топовую замену Ризныку
К украинской команде может присоединиться Угурджан Чакыр
Турецкий голкипер «Галатасарая» Угурджан Чакыр привлекает внимание донецкого «Шахтера».
По информации турецких СМИ, 30-летний голкипер находится на радарах украинского клуба. Также в подписании турка заинтересован «Бернли» и «Монако», французский клуб готовит предложение. Дешевле 15 миллионов евро «Галатасарай» Чакыра отпускать не намерен.
В текущем сезоне на счету Угурджана Чакыр 42 матча на клубном уровне, 4 из которых стали сухими. Веб-портал Trnsfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Шахтер связался со скандальным игроком «Галатасарая».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Лимит 4 украинца.
Игроков из Украинских мизер..
Поэтому голкипер Шахтёра всегда будет Украинец