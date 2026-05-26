  4. Василий КАЮК: «Это невероятно, правда? Я поклоняюсь вам за вашу работу»
Украина. Премьер лига
Генеральный директор ЛНЗ поблагодарил команду за исторический сезон

ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк поделился эмоциями после исторического сезона, где «фиолетовые» заняли второе место турнирной таблицы УПЛ.

«Слава Украине! Прежде всего, хочется поблагодарить наши Вооруженные силы Украины за возможность тренироваться, за возможность играть, участвовать в украинской Премьер-лиге, за возможность сегодня праздновать, встречаться с вами, потому что мы играем для вас – и это самое важное.

Второе место. Черкассы, невероятно, верно? За этим результатом стоит вся команда ЛНЗ, стоит каждый болельщик, который поддерживал нас в плохие и счастливые минуты, и для нас большая честь, что сегодня мы можем собрать всех болельщиков в центре города и одеть на себя исторические серебряные медали. Благодарю вас, болельщики.

Хочется также поблагодарить менеджмент и персонал клуба за вашу ежедневную работу. Вы делаете этот клуб солидным, делаете все для того, чтобы мы получали результат. Вы великие молодцы, спасибо вам.

Хочется поблагодарить наш тренерский штаб, который выполняет кропотливую работу, работает с 8 утра до 10 вечера для того, чтобы мы каждый матч выигрывали и шли к своей цели. Вы великие молодцы.

Год назад в этот день в Ровно мы договорились о том, что Виталий Юрьевич Пономарев перейдет в футбольный клуб ЛНЗ – и символично, что в этот день мы получили серебряные медали, потому что самая большая заслуга именно нашего главного тренера.

Но самая большая заслуга – этого всего не было бы, если бы не наши игроки. Вы являетесь примером для каждого ребенка, для каждого юноши, потому что вы показали в этом сезоне, что если есть мечта и цель и к нему добавить тяжелый труд, – а они тяжело работали в этом году, – то можно достичь результатов, о которых ты мечтаешь. Вы великие молодцы.

Я очень горжусь, что каждый из вас является игроком футбольного клуба ЛНЗ, очень горжусь тем, что вы прославляете наш город, потому что сегодня Черкассы слышны во всей футбольной Украине. Это ваша огромная награда. Спасибо вам, и благодарю я себя. Я поклоняюсь вам за вашу работу. Вы великие молодцы.

Футбольный клуб ЛНЗ – это молодой амбициозный клуб. Мы не будем останавливаться, мы будем делать все, чтобы достойно представить наш город на еврокубковской арене в следующем сезоне. Сегодня мы имеем право все праздновать, отдыхать, но скоро мы снова приступим к работе и, надеюсь, через год мы снова здесь встретимся. Спасибо, Черкассы!» – сказал Каюк.

Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
