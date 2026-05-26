МИЛЕВСКИЙ – о переходе Караваева в Шахтер: «Это на его совести»

Артём не понимает такого поступка опытного футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский отреагировал на возможный переход Александра Караваева в расположение донецкого Шахтера.

«Честно говоря, в мое время мне и Дарио Срна предлагал перейти в «Шахтер» Донецк. Это было в далеком 2013 году, но я не отважился на этот шаг, хотя у меня тоже тогда были легкие недоразумения с Игорем Михайловичем (Суркисом). Но я не решился на этот шаг.

Перешел Мораес. Сейчас перешел Караваев. Мне сложно об этом говорить, потому что когда человек проводит 7 сезонов в «Динамо» Киев, становится динамовцем, это не так красит футболиста.

Но опять же это его дело. Это на его совести, не мне это решать», – сказал Милевский.

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Комментарии 1
ми не розуміємо як можна пробухать талант
