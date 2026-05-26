Легенда Карпат дал совет Ярмоленко, который провел хороший сезон за Динамо

Легендарный полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец дал совет Андрею Ярмоленко, который близок к преодолению бомбардирского рекорда в УПЛ.

– Ярмоленко завершил сезон, не сумев повторить рекорд Максима Шацких. Есть ли смысл остаться еще на полгода, чтобы побороться за историческое достижение?

– Конечно, есть, почему нет – это серьезное достижение. Я думаю, что это будет кульминацией его карьеры. Андрей поиграл за границей и, как минимум, заслуживает того, чтобы побить этот рекорд.

Мы видим, что он в неплохой форме, еще может за сборную немного своим авторитетом и харизмой помочь. Поэтому, конечно, я бы советовал ему остаться как минимум на полгода, а то и на год, – сказал Михаил.

Ранее главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк сообщил, что Андрей Ярмоленко планирует продлить контракт, который подходит к концу 30 июня 2026 года.