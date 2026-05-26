  4. «Мы обязательно выберемся». Грачев – о лучших и худших в УПЛ
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 17:33 | Обновлено 26 мая 2026, 17:42
Известный в прошлом нападающий подвел итог минувшего сезона в Премьер-лиге

В УПЛ завершился регулярный чемпионат, который прошел в интересной и интригующей борьбе. Подвести его итоги сайт Sport.ua эксклюзивно попросил авторитетных отечественных специалистов и тренеров, которым мы задавали пять вопросов. Открывает эту рубрику легендарный нападающий «Шахтера», а сейчас футбольный эксперт Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, что бы вы отметили в прошлом сезоне УПЛ как с положительной, так и с отрицательной стороны?
– Если учитывать, что у нас в стране идет война, то чемпионат прошел нормально. Да, были тревоги, переносы матчей, но это не мешало нам жить футболом. Что касается отрицательной стороны, то в такое время не хочется говорить о плохом. Футбол в Украине есть и этим, опять-таки, в наше время, стоит гордиться.

– Какая команда стала для вас открытием чемпионата?
– Естественно, это ЛНЗ. Черкащане только третий сезон выступают в УПЛ, а уже добралась до серебряных медалей. Причем, большую часть дистанции коллектив конкурировал с «Шахтером», обыграл его, и даже шел на первом месте.

– Какова ваша версия тройки лучших тренеров УПЛ-2025/26?
– Здесь я пойду по турнирной таблице. На первое место, вне всякого сомнения, я поставлю Арду Турана. Турецкий специалист с первого захода привел «Шахтер» к чемпионству и дошел до полуфинала Лиги конференций. «Горняки» в чемпионате были на голову сильнее своих конкурентов, 12-очковый отрыв от второго места говорит сам за себя. Вторым я поставлю Виталия Пономарева, который в своем первом чемпионате у руля ЛНЗ, завоевал серебряные медали. Под его руководством команда демонстрировал хоть и не эффектный, но зато эффективный футбол. Закроет тройку по моей версии (улыбается), Руслан Ротань. В начале сезона «Полесью» было сложно, так как пришлось играть не только в чемпионате, но в и Лиге конференций. В первых четырех турах команда взяла всего три очка, но постепенно житомиряне набрали обороты и в итоге зашли в тройку лидеров.

– Кто разочаровал?
– Номер один, это «Александрия». Видимо, руководство клуба стратегически ошиблось с назначением на пост главного тренера Кирилла Нестеренко. Владимир Шаран, который принял коллектив в весенней части сезона, был уже не в состоянии остановить падение. После серебряного сезона я никак не ожидал, что команда окажется в зоне вылета. Но теперь у александрийцев появился шанс спастись, сыграв в переходных матчах после снятия с чемпионата «Руха». Эта команда также разочаровала, правда, здесь, вместе с руководством клуба. Все эти изменения, объединения, перестройки, уходы футболистов, ни к чему хорошему не привели. И еще я большего ожидал от «Зари». По составу луганчане не должны были оказаться на восьмом месте. Но имеем то, что имеем.

– Какие перспективы у нашего чемпионата в ближайшем будущем?
– В наше время сложно что-то загадывать, поэтому сейчас, главное, чтобы не стало хуже. Важно сохранить чемпионат. Этот период необходимо пережить. Огромная благодарность руководителям клубов, которые в такое сложное время вкладывают немалые деньги в футбол. А он без наших воинов, которые отбивают навалу этой нечисти, давно бы загнулся. За это им низкий поклон. Мы обязательно выберемся, и со временем наш чемпионат вернется к своему прежнему высокому уровню.

