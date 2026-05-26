Александра Олейникова – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Елены Приданкиной (WTA 218). Поединок начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Кимберли Биррелл, либо с Джессикой Пегулой.

