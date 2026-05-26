Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это хитрый ход». Во Франции объяснили, почему Забарный игнорирует Сафонова
Франция
26 мая 2026, 17:28 | Обновлено 26 мая 2026, 17:29
817
2

«Это хитрый ход». Во Франции объяснили, почему Забарный игнорирует Сафонова

Бруно Саломон отреагировал на инцидент с участием украинца и россиянина

26 мая 2026, 17:28 | Обновлено 26 мая 2026, 17:29
817
2 Comments
«Это хитрый ход». Во Франции объяснили, почему Забарный игнорирует Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Бруно Саломон рассказал, почему украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не пожал руку со своим российским одноклубником Матвеем Сафоновым перед тренировочным матчем.

«Недавно один украинский журналист объяснил мне, что даже самое незначительное изображение Забарного и Сафонова, приветствующих друг друга, может быть использовано Россией в пропагандистских целях и очень плохо воспринято в Украине. Поэтому отсутствие рукопожатия – это, прежде всего, хитрый жест со стороны «ПСЖ», – написал Саломон в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 36 матчей, в которых он отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

По теме:
«Никакой вражды». Во Франции рассказали об отношениях Забарного и Сафонова
Сент-Этьен – Ницца. Плей-офф за путевку в Лигу 1. Смотреть онлайн LIVE
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб остался без тренера после медали Лиги 1
Матвей Сафонов Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 26 мая 2026, 10:54 3
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен

Боксер считает, что Рико до остановки лидировал по очкам

Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Футбол | 26 мая 2026, 11:39 7
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие

Вспоминаем всех, кто не оставлял нас безразличными

Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Бокс | 26.05.2026, 08:39
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Легенда Карат дал совет Ярмоленко, который провел хороший сезон за Динамо
Футбол | 26.05.2026, 18:16
Легенда Карат дал совет Ярмоленко, который провел хороший сезон за Динамо
Легенда Карат дал совет Ярмоленко, который провел хороший сезон за Динамо
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26.05.2026, 13:43
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
авторові не завадило б пошукати в словниках тлумачення слова "хитрий"
Ответить
0
Іншими словами: це просто показуха, гра на публіку. Насправді вони є закадичними друзяками
Ответить
0
Популярные новости
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 45
Бокс
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 8
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
25.05.2026, 06:02 3
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 5
Футбол
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем