«Это хитрый ход». Во Франции объяснили, почему Забарный игнорирует Сафонова
Бруно Саломон отреагировал на инцидент с участием украинца и россиянина
Французский журналист Бруно Саломон рассказал, почему украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не пожал руку со своим российским одноклубником Матвеем Сафоновым перед тренировочным матчем.
«Недавно один украинский журналист объяснил мне, что даже самое незначительное изображение Забарного и Сафонова, приветствующих друг друга, может быть использовано Россией в пропагандистских целях и очень плохо воспринято в Украине. Поэтому отсутствие рукопожатия – это, прежде всего, хитрый жест со стороны «ПСЖ», – написал Саломон в Twitter.
В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 36 матчей, в которых он отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.
