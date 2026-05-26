26 мая 2026, 17:05 | Обновлено 26 мая 2026, 17:06
87
Вошел в топ-10. Карвахаль – среди защитников-гвардейцев в истории Реала

Вспомним топ-10 защитников мадридцев с наибольшим кол-вом сыгранных матчей за клуб во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Многолетний защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль завершил свою карьеру в составе королевского клуба.

На счету испанца 451 матч за «сливочных» во всех турнирах.

По этому показателю Карвахаль занимает 8-е место среди всех защитников в истории «Реала».

Большее количество матчей за клуб сыграли только Маноло (710), Серхио Рамос (671), Фернандо Йерро (601), Хосе Антонио Камачо (577), Марсело (546), Роберто Карлос (527) и Чендо (497).

Защитники с наибольшим количеством сыгранных матчей за «Реал» во всех турнирах

  • 710 – Маноло Санчис (Испания)
  • 671 – Серхио Рамос (Испания)
  • 601 – Фернандо Йерро (Испания)
  • 577 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
  • 546 – Марсело (Бразилия)
  • 527 – Роберто Карлос (Бразилия)
  • 497 – Чендо (Испания)
  • 451 – Дани Карвахаль (Испания)
  • 419 – Гойо Бенито (Испания)
  • 402 – Лукас Васкес (Испания)
