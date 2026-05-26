Вошел в топ-10. Карвахаль – среди защитников-гвардейцев в истории Реала
Вспомним топ-10 защитников мадридцев с наибольшим кол-вом сыгранных матчей за клуб во всех турнирах
Многолетний защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль завершил свою карьеру в составе королевского клуба.
На счету испанца 451 матч за «сливочных» во всех турнирах.
По этому показателю Карвахаль занимает 8-е место среди всех защитников в истории «Реала».
Большее количество матчей за клуб сыграли только Маноло (710), Серхио Рамос (671), Фернандо Йерро (601), Хосе Антонио Камачо (577), Марсело (546), Роберто Карлос (527) и Чендо (497).
Защитники с наибольшим количеством сыгранных матчей за «Реал» во всех турнирах
- 710 – Маноло Санчис (Испания)
- 671 – Серхио Рамос (Испания)
- 601 – Фернандо Йерро (Испания)
- 577 – Хосе Антонио Камачо (Испания)
- 546 – Марсело (Бразилия)
- 527 – Роберто Карлос (Бразилия)
- 497 – Чендо (Испания)
- 451 – Дани Карвахаль (Испания)
- 419 – Гойо Бенито (Испания)
- 402 – Лукас Васкес (Испания)
⚪️ 🔝 Con la marcha de Dani Carvajal se va del Real Madrid uno de los defensas que más veces ha defendido la camiseta del cuadro blanco.— Transfermarkt.es (@TMes_news) May 26, 2026
