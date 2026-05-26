Суркису дали совет после провала Динамо в УПЛ: «Это действительно нужно»

26 мая 2026, 15:31 | Обновлено 26 мая 2026, 15:53
Бывший игрок львовских Карпат Михаил Кополовец оценил выступления киевского Динамо в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Последний игровой день подарил несколько принципиальных решений. Динамо победило Кудровку, но из-за результатов конкурентов осталось четвертым. Насколько это болезненный результат для киевлян? Где корень проблем и каков может быть дальнейший шаг клуба?

– Киевлянам однозначно нужно усиливаться. Однозначно! На сегодняшний день это закономерное их место в УПЛ. Они не выделялись бог весть какими играми. Да, была смена тренера, молодой состав.

Динамо для меня – это топ-команда, и они должны занимать как минимум второе место, а то и первое вместе с Шахтером делить. Но сейчас ничем не сильнее ЛНЗ или Полесья, потому что я видел.

Нужно усиливаться, глядя на их задачи. Нужно вкладывать много денег. Возможно, сейчас это не ко времени, и у клуба нет таких возможностей, но то, что я видел – это действительно их место, – сказал Кополовец.

По итогам сезона 2025/26 киевское Динамо заняло четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 57 баллов после 30 сыгранных матчей.

Ну дууууже цінна порада.
Як тонко підмітив! Хто б міг подумати, що справа саме в цьому?
Хто ще не дав пораду Супкісу?
