Суркису дали совет после провала Динамо в УПЛ: «Это действительно нужно»
Михаил Кополовец оценил выступления киевского Динамо в УПЛ
Бывший игрок львовских Карпат Михаил Кополовец оценил выступления киевского Динамо в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.
– Последний игровой день подарил несколько принципиальных решений. Динамо победило Кудровку, но из-за результатов конкурентов осталось четвертым. Насколько это болезненный результат для киевлян? Где корень проблем и каков может быть дальнейший шаг клуба?
– Киевлянам однозначно нужно усиливаться. Однозначно! На сегодняшний день это закономерное их место в УПЛ. Они не выделялись бог весть какими играми. Да, была смена тренера, молодой состав.
Динамо для меня – это топ-команда, и они должны занимать как минимум второе место, а то и первое вместе с Шахтером делить. Но сейчас ничем не сильнее ЛНЗ или Полесья, потому что я видел.
Нужно усиливаться, глядя на их задачи. Нужно вкладывать много денег. Возможно, сейчас это не ко времени, и у клуба нет таких возможностей, но то, что я видел – это действительно их место, – сказал Кополовец.
По итогам сезона 2025/26 киевское Динамо заняло четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 57 баллов после 30 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Англичанин хочет видеть в Мадриде Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити»
Александр готов к реваншу с Рико
Як тонко підмітив! Хто б міг подумати, що справа саме в цьому?