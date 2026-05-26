  4. Оболонь подпишет контракт с нападающим
Оболонь подпишет контракт с нападающим

Киевский клуб продолжит сотрудничество с 23-летним Денисом Теслюком

ФК Оболонь Киев. Денис Теслюк

Как стало известно Sport.ua, «Оболонь», не без труда сохранившая прописку в УПЛ, подпишет новый контракт с 23-летним центрфорвардом Денисом Теслюком. Срок действующего соглашения истекает 30 июня.

Воспитанник луцкого футбола присоединился к «пивоварам» летом 2024 года, когда за 350 тысяч евро нападавшего приобрели у «Руха». В завершившемся сезоне Теслюк провел 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Раньше он играл также за «Волынь».

Кроме Дениса Теслюка, близок к продлению контракта с «Оболонью» левый защитник Евгений Шевченко (27 матчей, 2 ассиста в сезоне 2025/26). 30-летний футболист известен в УПЛ также по выступлениям за «Верес», откуда перебрался на север Киева прошлым летом.

«Оболонь», в составе которой в течение сезона не было ни одного легионера, заняла 12-е место в Премьер-лиге с 31 очком. Годом ранее команда финишировала 11-й, набрав 32 балла.

Андрей Писаренко
