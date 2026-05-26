Источник: легионер, который отказал Динамо, уйдет из УПЛ

Гамбийский форвард львовских Карпат Бабукарр Фаал близок к смене клубной прописки уже в летнее трансферное окно. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, Бабукарр станет игроком чешской Славии. Клубы согласовывают между собой последние детали трансфера. Его сумма составит около €3 млн.

Фаал перешел в Карпаты из Руха в феврале. Сообщалось, что Рух получит 50% от следующего трансфера игрока, а еще 10% должен получить хорватский Ориент, где он играл раньше.

В этом сезоне 23-летний гамбиец отличился 11-ю голами и отдал пять голевых передач в 29 матчах. Раньше футболистом предметно интересовалось киевское Динамо.