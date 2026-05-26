  Динамо нацелилось на подписание украинского форварда
26 мая 2026, 13:59 | Обновлено 26 мая 2026, 14:43
Динамо нацелилось на подписание украинского форварда

Вадим Сидун из «Эпицентра» привлекает внимание столичного гранда

Украинский нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичному клубу нравится игра 21-летнего футболиста. «Эпицентр» не намерен прощаться с форвардом – в клубе уверены, что Сидун еще не вышел на свой пик.

В текущем сезоне на счету Вадима Сидуна 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться восьмью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее стало известно, кого «Динамо» планирует подписать в летнее трансферное окно.

Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
спорт уа сьогодні пяні. В кожній новині купа помилок. Якого 25-річного ?
Браво!.
может они меня читают?  
я еще могу посоветовать ))
