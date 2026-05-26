Динамо нацелилось на подписание украинского форварда

Украинский нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичному клубу нравится игра 21-летнего футболиста. «Эпицентр» не намерен прощаться с форвардом – в клубе уверены, что Сидун еще не вышел на свой пик.

В текущем сезоне на счету Вадима Сидуна 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться восьмью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

