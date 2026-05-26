Украина. Премьер лига26 мая 2026, 13:59 | Обновлено 26 мая 2026, 14:43
3027
4
Динамо нацелилось на подписание украинского форварда
Вадим Сидун из «Эпицентра» привлекает внимание столичного гранда
26 мая 2026, 13:59 | Обновлено 26 мая 2026, 14:43
3027
Украинский нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, столичному клубу нравится игра 21-летнего футболиста. «Эпицентр» не намерен прощаться с форвардом – в клубе уверены, что Сидун еще не вышел на свой пик.
В текущем сезоне на счету Вадима Сидуна 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться восьмью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее стало известно, кого «Динамо» планирует подписать в летнее трансферное окно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 мая 2026, 07:11 13
Известный актер считает, что Рико обманули
Футбол | 26 мая 2026, 11:39 2
Украинец опроверг слухи о трансфере
Бокс | 26.05.2026, 08:39
Футбол | 26.05.2026, 10:02
Футбол | 26.05.2026, 07:45
Популярные новости
26.05.2026, 07:34 4
25.05.2026, 10:35 2
24.05.2026, 17:06 17
25.05.2026, 03:14 45
25.05.2026, 10:51 24
25.05.2026, 07:47 8
24.05.2026, 09:07 50
24.05.2026, 09:00 2
может они меня читают?
я еще могу посоветовать ))