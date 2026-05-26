  Тарас Степаненко рассказал, чего ждет от Ярмоленко в сборной Украины
26 мая 2026, 12:41 | Обновлено 26 мая 2026, 13:09
Тарас Степаненко рассказал, чего ждет от Ярмоленко в сборной Украины

Экс-футболист донецкого «Шахтера» встретился с вингером киевского «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, который будет работать в тренерском штабе сборной Украины, рассказал о своих требованиях и разговоре с вингером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко:

«Мы общались с Андреем, я ему сказал, что на нем будет лежать большая ответственность. Он опытный футболист, который много прошел в своей карьере и должен помогать. Несомненно, это авторитет в сборной, поэтому я думаю, что Андрей все сделает.

У меня всегда были хорошие отношения с молодыми футболистами, потому что они понимали, что если я и требовал от них что-то, то делал это не со злостью, а для того, чтобы они развивались.

Конечно, я никогда не гладил их по голове, но старался делать так, чтобы они развивались. И мне приятно, что многие ребята благодарят за это.

Я открыт для того, чтобы благодаря своему опыту и тому, что у меня есть, помогать ребятам. Потому что у нас одна цель – побеждать, выходить на чемпионаты Европы и мира. Думаю, если мы все как команда проникнемся этой целью, то все будет хорошо», – подытожил Степаненко.

Николай Тытюк Источник: Профутбол Digital
судячи із  інтерв'ю,
Степаненко пройшов великий шлях тренера-початківця,
особливо в Еюпспорі...)
