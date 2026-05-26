Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие

Летопись чемпионатов Украины по футболу стала «толще» еще на один сезон. Учитывая, в каких условиях проводился последний по счету чемпионат, уже одно это обстоятельство позволяет нам утверждать, что сезон 2025/2026 был если и не уникальным, то в любом случае заметным и особенным.

Однако не только тем, что практически каждый тур чемпионата проходил под завывание сирены воздушной тревоги, он примечателен. Было много чего другого, что нас, футбольных болельщиков, удивляло по его ходу. И в приятном смысле удивляло, и не в очень приятном. Давайте по горячим следам вспомним поименно всех тех и все то, что не оставляло нас равнодушными в завершившемся чемпионате.

Провал Динамо

Главный, на мой субъективный взгляд, итог сезона, если говорить в целом, по большому счету. Это примерно то же самое, что случилось с «Шахтером» в минувшем сезоне. Почти один в один. С той лишь разницей, что в минувшем сезоне «горняки» финишировали на третьем месте, а динамовцы в нынешнем опустились на ступеньку ниже.

Помнится, тогда, после такого провала «оранжево-черных», мы специально отыскали сезон, в котором ранее «Шахтер» финишировал ниже второго места. Оказалось, что было то в эпоху до Рината Леонидовича. Как раз в тот год, когда предыдущего президента «горняков» подорвали на стадионе во время календарного поединка.

Для «Динамо» нет надобности так далеко забираться в анналы истории, ибо киевляне третий раз оказались за пределами призовой тройки, и предпоследний раз это было совсем недавно – лишь три года назад.

О нынешнем провале «Динамо» говорить одновременно просто и сложно. Просто потому, что проблема провала лежит на поверхности. Перед началом прошлого сезона «бело-синие» провели весьма качественную закупку, а перед началом нынешнего – не провели вообще никакой. Плюс ко всему динамовскому тренеру пришлось преодолевать «синдром второго года».

В чемпионском сезоне Шовковский проявил себя с лучшей стороны, тогда как в следующем сезоне проявил себя с худшей. Контакт с командой был нарушен. Ранее работавшая формула перестала работать. Меняться СаШо то ли не мог, то ли не захотел. Поэтому и потерял работу. А «Динамо» тем временем безнадежно отстало от «Шахтера».

А сложно говорить из-за того, что Игорь Костюк, сменивший Александра Шовковского, волшебником не оказался, хотя наверняка динамовское руководство на него возлагало надежды.

Но в своей первой игре во главе первой команды Костюк умудрился проиграть безоговорочно худшему коллективу сезона – «Полтаве».

А затем затеял и смену поколений, и смену игрового рисунка. Порой что-то получалось, порой – не очень. В целом неплохо, как для дебютанта, но если учесть, что это касается действующего чемпиона, то получилось так себе. На три с плюсом. Плюс, как мы все понимаем, за Кубок Украины. Возможно, в новом сезоне будет лучше. Но в этом – очень разочаровали.

Падение Александрии

А в этом случае все очень просто. То есть, если говорить о причинах неудачи. Точнее, о причинах катастрофы. Двух мнений в этой связи быть не может. А одно мнение настолько очевидно, что позволю себе лишь артикулировать эту причину: развал команды, ставшей в прошлом году вице-чемпионом.

Вместе со всем тренерским штабом во главе с Русланом Ротанем, «Александрию» покинули больше десяти игроков основы. Кампуш и Цара – вот и все, что осталось от предыдущего блестящего сезона «горожан».

Возможно, если бы клуб угадал с новым тренером, дела бы не были столь плохи. Но клуб в случае с Кириллом Нестеренко не просто не угадал, а не попал пальцем даже в небо.

Кто в лес, а кто по дрова – вот под таким банальным лозунгом мучилась «Александрия» две третьих сезона. Заменивший Нестеренко Владимир Шаран не успел ничего исправить. Одна радость: вместо прямого вылета в первую лигу, всецело заработанного командой, случай дарит «горожанам» шанс остаться в элите: «Александрия» вместо канувшего сразу во вторую лигу «Руха» сыграет в переходных матчах.

Чудо от ЛНЗ

Может, чудо – это и слишком громко, но я не побоюсь этого слова. В чемпионате, традиционно проходящем под знаком соперничества двух общеизвестных грандов, попадание на второе место кого-то третьего – явно незаурядное событие. В нашем случае – еще более круче, нежели подвиг «Александрии» в минувшем сезоне. Так или иначе, александрийская команда и ранее была на виду, добывала «бронзу». А тут – команда фактически без рода и племени (да простят меня ее чудные болельщики), и сразу же – в вице-чемпионы.

В этой связи мне кажется, что ЛНЗ как команда идет впереди ЛНЗ-клуба. То есть, мне почему-то кажется, что о таком высоком достижении накануне старта сезона в клубе даже не мечтали. Ну, теперь и посмотрим, на что же способен свежеиспеченный вице-чемпион, которому теперь предстоит играть сразу на двух фронтах.

И в этой связи я бы очень не хотел, чтобы ЛНЗ повторил судьбу «Александрии».

Вес Шахтера

Команда, ставшая чемпионом, как правило должна вызывать позитивные эмоции. Априори их вызывать, ибо эта команда – лучшая из лучших. Посему я, пользуясь случаем, отдаю должное «горнякам».

Хотя, если положить руку на сердце… За что еще, окромя чемпионского титула как свершившегося факта, я должен отдать должное этой команде? Дальше – длинные гудки, словно в телефонной трубке. И лишь затем приходит на ум первое, что не может не прийти. Несмотря на новые условия и обстоятельства, связанные с войной, бюджет «Шахтера» все равно будет на порядок выше, нежели у главных конкурентов. Да что там конкурентов – наверняка выше, нежели у всех наших элитных клубов, вместе взятых. «Оранжево-черные» могут позволить себе покупать молодых бразильских талантов за пятнадцать и выше миллионов евро. Покупать пачками.

И, к слову, купленные молодые бразильцы по большому счету оказываются действительно талантами. Во всяком случае, на «теренах» УПЛ. Вот этим бразильцам я и отдаю должное. Собственно, как и людям, которые их нашли.

По уровню индивидуального мастерства игроки «Шахтера», в первую и почти в последнюю очередь (к ним приплюсую еще голкипера Ризныка и опорника Очеретько), оказались существенно сильнее всех остальных. Такую команду вряд ли можно было угробить. Арда Туран и не угробил. Однако особых реверансов с моей стороны в его адрес не будет. Пока не за что.

Игра Кривбасса

Вот ведь судьба-злодейка: порой такие горбыли выкидывает, не успеваешь разобраться, где хорошо, а где еще лучше. Казалось бы, после откровенного провала в «Шахтере» и не менее откровенного провала в «Металлисте 1925», о таком специалисте, как Патрик ван Леувен, в нашем чемпионате нужно надолго забыть. Но «Кривбасс» после расставания с Юрием Вернидубом отчего-то решил сделать ставку на этого угрюмого нидерландца. И не только не прогадал, но и явил нашему чемпионату откровенно уникальное явление: команду, безбашенно заточенную на атаку.

Получив в наследие от своего предшественника не команду, а скорее одно название, ибо «Кривбасс» сделал явный крен в пользу приглашения безродных латиноамериканских легионеров, ван Леувен весьма оперативно сподобился построить самый зрелищный проект нынешней УПЛ. Команда явно без царя в голове, но команда явно с сердцем. Футбол в самом сокровенном его виде – вот каким был этот «Кривбасс». Особенно во второй половине сезона. Снимаю шляпу. Давно ничего подобного у нас не было.

Я считаю, да что там – я более чем уверен, что в следующем сезоне «Кривбасс» уже не будет столь ярким, столь экспрессивным. И это не только из-за потери Мендоcы. «Синдром второго года» и тут может сработать. Наверняка сработает. Тем ценнее то, что есть прямо сейчас.

Перестройка в Карпатах

Даже не перестройка, а хрен его знает, что. Перестройка перестройки, если так можно выразиться. Убрали Маркевича, не дав тому толком и развернуться, поставили Лупашко, тоже не дав до конца проявить себя. Где-то в глубине души я понимаю, что Мирон Богданович для «Карпат» больше подходит на роль прижизненного памятника, нежели пожизненного тренера. И при Лупашко «львы» играли в более интересный футбол. Но, в то же время, я считаю, что Владислав Викторович пришел в «Карпаты» не очень красиво. Фактически на живое место. Возможно, поэтому и не задержался дольше, чем мог бы.

А мог бы задержаться, ибо по части зрелища в первом круге если кто-то и мог поспорить с «Кривбассом», то это, как раз, «Карпаты».

Но Лупашко после первой части сезона убрали, назначив малоизвестного испанца. Малоизвестный Фернандес Диас Франсиско Хавьер во главе «зелено-белых» стартовал из рук вон плохо. И сразу же получил прозвище «физрук», дав благодатный повод для ностальгии за предшественником.

Но довольно оперативно Фернандес навел порядок в команде, и команда выдала блестящую сухую серию. И пока что кажется, что синьор Фран на своем месте.

Но мы с вами ведь знаем, что все может поменяться за полсезона...

Свистопляска в Рухе

Если правая рука не ведает, что творит левая, то ничего путного не получится. Хотя, признаюсь, мне нравился «Рух» времен Пономарева. Тот «Рух», который два года назад всерьез претендовал на еврокубки. Но затем пыл у Григория Козловского заметно поубавился. Затем было громогласно объявлено о слиянии двух львовских лун, хотя «Рух» и дальше продолжал свое существование.

Опять-таки, повторюсь еще раз: мне нравилась эта команда под руководством Виталия Пономарева. Под руководством Ивана Федыка она мне уже не нравилась. Хотя, признаться, у Ивана Зеноновича точно найдется несомая причина для оправдания: практически все лучшие игроки «Руха» перед его очередной каденцией покинули команду. Поэтому «Рух» лишь существовал. И мозолил глаза.

И мне не жаль, что этой команды не будет в УПЛ в следующем сезоне. Команда эта оказалась бабочкой-однодневкой. Да, время сейчас такое. Но разве это повод вертеть солнцем, словно цыган?

Кадры решают все

Ну, а теперь вкратце о людях, удививших в завершившемся сезоне УПЛ.

Виталий Пономарев. На мой взгляд, главный творец чуда ЛНЗ. Классный тренер, имеющий свой стиль, умеющий работать с молодежью. То, как он под орех разделал «Шахтер» в первом круге, дорогого стоит. Очень бы хотелось, чтобы этот тренер прогрессировал и дальше. И чтобы его потолок оказался высоким.

Матвей Пономаренко. Главный показатель динамовской смены поколений. Форвард стал регулярно привлекаться к основе лишь после отставки Шовковского. И сходу стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Назар Домчак. Как по мне, главное открытие сезона, если говорить о футболистах. Вчерашний дублер намертво занял пост номер один в «Карпатах», всерьез намереваясь отобрать пенальтийный рекорд у Паламарчука. На 19-летнего парня положили глаз сразу несколько видных клубов.

Глейкер Мендоcа. Воплощение атакующей экспрессии «Кривбасса», главное действующее лицо команды в атаке. Хочется надеяться, что он не потеряется и в «Шахтере». Как потерялся там Проспер Оба – еще один игрок, заслуживший быть в моем коротеньком списке удививших.

Андрей Сторчоус. Если в двух словах – визитная карточка «Кудровки». Если бы в составе дебютанта УПЛ был еще хотя бы один игрок такого же уровня, команда бы наверняка боролась за что-то большее, нежели выживание.

Андрей Ярмоленко. Ну, как же без него? Возможно, в нынешнем сезоне Андрей Николаевич уже не оказывал столь ощутимого влияния на игру команды, но для динамовской раздевалки это главный из авторитетов. Плюс, конечно же, «почти» побитый рекорд Шацких: остался один гол, чтобы сравняться. И два, чтобы выйти на первое место в историческом бомбардирском реестре. Наверняка выйдет, если останется на следующий сезон.