  4. Самой дисциплинированной командой УПЛ-2025/26 стал Шахтер
Украина. Премьер лига
31 мая 2026, 01:07 | Обновлено 31 мая 2026, 01:12
Наибольшее количество штрафа заработала «Александрия»

ФК Шахтер

Второй год подряд, а всего 7-й раз в истории звание самой корректной команды чемпионата завоевал «Шахтер». Подопечные Арды Турана, обойдясь без красных карточек и заработав меньше, чем кто-либо, желтых, набрали 35 штрафных баллов. Это лучший результат среди лауреатов в данной номинации за последние 22 года. Ни одного удаления не было также в рядах «Кудровки» и «Зари». Но перебор с «горчичниками» не позволил обеим командам подняться выше соответственно 4-го и 7-го места.

Замкнула дисциплинарный рейтинг «Александрия». Получив больше всех красных карточек – 7 и 69 желтых, «горожане» заработали 90 очков штрафа. А по количеству предупреждений «рекордсменом» сезона стал «Рух» – 75.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2025/26

Уд.

Пр.

ШО

1.

Шахтер

0

35

35

2.

Динамо

1

36

39

3.

Полесье

3

40

49

4.

Кудровка

0

51

51

5.

Металлист 1925

1

48

51

6.

Эпицентр

2

51

57

7.

Заря

0

59

59

8.

Оболонь

2

54

60

9.

ЛНЗ

1

60

63

10.

Кривбасс

2

57

63

11.

Колос

3

55

64

12.

Полтава

4

56

68

13.

Карпаты

2

67

73

14.

Верес

2

68

74

15.

Рух

1

75

78

16.

Александрия

7

69

90

ШО - штрафные очки (3 - удаление, 1 - предупреждение).

