Самой дисциплинированной командой УПЛ-2025/26 стал Шахтер
Наибольшее количество штрафа заработала «Александрия»
Второй год подряд, а всего 7-й раз в истории звание самой корректной команды чемпионата завоевал «Шахтер». Подопечные Арды Турана, обойдясь без красных карточек и заработав меньше, чем кто-либо, желтых, набрали 35 штрафных баллов. Это лучший результат среди лауреатов в данной номинации за последние 22 года. Ни одного удаления не было также в рядах «Кудровки» и «Зари». Но перебор с «горчичниками» не позволил обеим командам подняться выше соответственно 4-го и 7-го места.
Замкнула дисциплинарный рейтинг «Александрия». Получив больше всех красных карточек – 7 и 69 желтых, «горожане» заработали 90 очков штрафа. А по количеству предупреждений «рекордсменом» сезона стал «Рух» – 75.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2025/26
|
|
|
Уд.
|
Пр.
|
ШО
|
1.
|
Шахтер
|
0
|
35
|
35
|
2.
|
Динамо
|
1
|
36
|
39
|
3.
|
Полесье
|
3
|
40
|
49
|
4.
|
Кудровка
|
0
|
51
|
51
|
5.
|
Металлист 1925
|
1
|
48
|
51
|
6.
|
Эпицентр
|
2
|
51
|
57
|
7.
|
Заря
|
0
|
59
|
59
|
8.
|
Оболонь
|
2
|
54
|
60
|
9.
|
ЛНЗ
|
1
|
60
|
63
|
10.
|
Кривбасс
|
2
|
57
|
63
|
11.
|
Колос
|
3
|
55
|
64
|
12.
|
Полтава
|
4
|
56
|
68
|
13.
|
Карпаты
|
2
|
67
|
73
|
14.
|
Верес
|
2
|
68
|
74
|
15.
|
Рух
|
1
|
75
|
78
|
16.
|
Александрия
|
7
|
69
|
90
ШО - штрафные очки (3 - удаление, 1 - предупреждение).
