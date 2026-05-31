Самой дисциплинированной командой УПЛ-2025/26 стал Шахтер

Второй год подряд, а всего 7-й раз в истории звание самой корректной команды чемпионата завоевал «Шахтер». Подопечные Арды Турана, обойдясь без красных карточек и заработав меньше, чем кто-либо, желтых, набрали 35 штрафных баллов. Это лучший результат среди лауреатов в данной номинации за последние 22 года. Ни одного удаления не было также в рядах «Кудровки» и «Зари». Но перебор с «горчичниками» не позволил обеим командам подняться выше соответственно 4-го и 7-го места.

Замкнула дисциплинарный рейтинг «Александрия». Получив больше всех красных карточек – 7 и 69 желтых, «горожане» заработали 90 очков штрафа. А по количеству предупреждений «рекордсменом» сезона стал «Рух» – 75.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2025/26

Уд. Пр. ШО 1. Шахтер 0 35 35 2. Динамо 1 36 39 3. Полесье 3 40 49 4. Кудровка 0 51 51 5. Металлист 1925 1 48 51 6. Эпицентр 2 51 57 7. Заря 0 59 59 8. Оболонь 2 54 60 9. ЛНЗ 1 60 63 10. Кривбасс 2 57 63 11. Колос 3 55 64 12. Полтава 4 56 68 13. Карпаты 2 67 73 14. Верес 2 68 74 15. Рух 1 75 78 16. Александрия 7 69 90

ШО - штрафные очки (3 - удаление, 1 - предупреждение).