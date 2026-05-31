  Лучшим бомбардиром УПЛ-2025/26 среди «джокеров» стал Гайдучик
Украина. Премьер лига
31 мая 2026, 00:50 | Обновлено 31 мая 2026, 01:13
Лучшим бомбардиром УПЛ-2025/26 среди «джокеров» стал Гайдучик

Больше всех голов в минувшем сезоне забили резервисты «Шахтера»

ФК Полесье. Николай Гайдучик

В сезоне-2025/26 было забито в общей сложности 614 мячей. Авторами 110 из них (17,9%) стали игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» – 17 голов, «Динамо» – 13, «Полесья» – 12 и «Колоса» – 8. В то же время только 3 раза отличилась «скамейка» «Полтавы», 2 – «Вереса» и 1 – «Руха». Лучшими бомбардирами чемпионата среди «джокеров» стали Николай Гайдучик («Полесье») – 6 мячей, Игорь Краснопир («Карпаты»/«Полесье») и Андрей Ярмоленко («Динамо») – по 4.

К слову, Андрей Ярмоленко забил в чемпионатах Украины, после выхода на замену, 13 мячей и уступает по этому показателю только Эдуарду, Евгению Селезневу и Луису Адриану. А чаще, чем Гайдучик, поражали за сезон ворота соперников также лишь три игрока запаса – Эдуарду, Сергей Мотуз и Иван Шарий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

ЭДУАРДУ

Шахтер

22

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)

16

3.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

14

4.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (12)

13

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

13

6.

БРАНДАУ

Шахтер

12

Олег ГУСЕВ

Арсенал (1), Динамо (11)

12

Денис ОЛЕЙНИК

Динамо (1), Арсенал (2), Металлист (2),

12

Днепр (4), ЛНЗ (3)

Максим ШАЦКИХ

Динамо

12

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

12

«Джокеры», забившие не менее 5 мячей в одном чемпионате

Голы

(Матчи*)

Игрок

Клуб

Сезон

10

(13)

ЭДУАРДУ

Шахтер

2015/16

7

(19)

Сергей МОТУЗ

Кривбасс

2007/08

7

(23)

Иван ШАРИЙ

Ворскла

1996/97

6

(16)

Николай ГАЙДУЧИК

Полесье

2025/26

5

(8)

Владислав СУПРЯГА

Днепр-1

2019/20

5

(9)

Беньямин ВЕРБИЧ

Динамо

2019/20

5

(9)

Денис ГАРМАШ

Динамо

2021/22

5

(10)

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

1998/99

5

(10)

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

2022/23

5

(11)

Никола КАЛИНИЧ

Днепр

2014/15

* в которых выходил на замену.

