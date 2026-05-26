Украина. Премьер лига26 мая 2026, 17:09 | Обновлено 26 мая 2026, 17:27
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно уволил тренеров-легионеров
Кривбас попрощался с Антони Маскаро и Льюисом Матамаласом
Криворожский Кривбасс официально объявил о прекращении сотрудничества с испанскими тренерами Антони Маскаро и Льюисом Матамаласом, работавшими с командой U-19.
«Спасибо за профессионализм, ежедневный труд и вклад в развитие молодых футболистов клуба. Желаем удачи, новых вызовов и ярких побед в будущем», – говорится в сообщении.
Испанские специалисты присоединились к ФК Кривбасс U19 в начале сезона 2025/26 и вместе с командой прошли через непростой чемпионат Украины, завершив сезон на 12 строчке турнирной таблицы.
