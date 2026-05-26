  4. Саленко объяснил вылет Жироны из Ла Лиги, заговорив о Ванате и Цыганкове
26 мая 2026, 10:21
Олег заявил, что это стало большой неожиданностью

ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Легенда киевского Динамо Олег Саленко отреагировал на вылет Жироны из испанской Ла Лиги, заговорив о Викторе Цыганкове и Владиславе Ванате.

– Олег, для вас вылет Жироны из Ла Лиги стал неожиданностью, или, ввиду того уровня игры, который демонстрировала команда Мичела Санчеса в течение сезона, все закономерно?

– Вылет Жироны в Сегунду точно не прогнозировал, но он, в общем-то, закономерен. Знаете, после суперуспешного сезона 2023/24, когда они выиграли бронзу Ла Лиги и пробились в Лигу чемпионов впервые в своей истории, команду покинуло сразу несколько ключевых игроков – наш нападающий Артем Довбик и бразилец, левый вингер Савиньо – в первую очередь. Новых лидеров в команде не нашлось, усиление оказалось слабеньким, поэтому то, что будет спад, было понятно и очевидно.

– Не сумели, к сожалению, и наши ребята Ванат и Цыганков помочь понижению в классе...

– К ним, в принципе, вопросов нет. В течение сезона, то Цыганков ломался, то под конец Ванат вылетел. Достойно заменить Владислава в нападении не нашлось кому, когда Виктор не играл в тех матчах, которые я смотрел, по крайней мере было видно, что его команде не хватает.

– Собственно, будем откровенны, всех нас в Украине Жирона интересует исключительно потому, что там играют Ванат с Цыганковым. Вы бы что посоветовали Владиславу и Виктору, учитывая вылет красно-белых в Сегунду – остаться в команде или искать себе новые европейские клубы, выступающие в элитарных дивизионах в своих странах?

– Они сами должны решать, взвесив все за и против. И у Ваната, и у Цыганкова до сих пор действующие контракты с Жироной. Не думаю, что клуб их просто так отпустит. Разве получат хорошее финансовое предложение, которое удовлетворит руководство.

Вообще сезон и для Ваната, и для Цыганкова показался очень плохим. Жирона вылетела из Ла Лиги, в сборной оба ничего особо не продемонстрировали, а Украина не смогла пробиться на чемпионат мира. Поэтому не думаю, что будет очень много желающих купить украинцев за хорошие деньги, хотя бы за их реальную рыночную стоимость, – сказал Олег.

