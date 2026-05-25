Владельцы Жироны определились с будущим клуба после вылета

По информации испанских СМИ, компания City Football Group, которая владеет клубом Жирона, спокойно восприняла вылет клуба в Сегунду и не собирается отказываться от финансирования.

Бюджет Жироны будет сокращен в соответствии с уровнем второго дивизиона, но менеджмент хочет быстро вернуть команду в Ла Лигу по примеру французского Труа.

Команда вылетела в позапрошлом сезоне, но по итогам нынешнего уверенно вернулась в Лигу 1, что удовлетворило City Football Group, которая не бросает финансирование проекта.

Конкретики о судьбе украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната пока нет.