Владельцы Жироны определились с будущим клуба после вылета
City Football Group не откажется от клуба
По информации испанских СМИ, компания City Football Group, которая владеет клубом Жирона, спокойно восприняла вылет клуба в Сегунду и не собирается отказываться от финансирования.
Бюджет Жироны будет сокращен в соответствии с уровнем второго дивизиона, но менеджмент хочет быстро вернуть команду в Ла Лигу по примеру французского Труа.
Команда вылетела в позапрошлом сезоне, но по итогам нынешнего уверенно вернулась в Лигу 1, что удовлетворило City Football Group, которая не бросает финансирование проекта.
Конкретики о судьбе украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната пока нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевки стартовых раундов Лиги Европы 2026/27 состоятся 16 и 17 июня
Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона