Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси прошел медицинское обследование. Что известно о его травме?
Major League Soccer
26 мая 2026, 09:26 | Обновлено 26 мая 2026, 09:38
817
0

Месси прошел медицинское обследование. Что известно о его травме?

Лионель покинул поле, держась за бедро

26 мая 2026, 09:26 | Обновлено 26 мая 2026, 09:38
817
0
Месси прошел медицинское обследование. Что известно о его травме?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Интер Майами» выступил с информацией о состоянии здоровья звёздного вингера Лионеля Месси, который досрочно завершил матч MLS против «Филадельфии Юнион» (6:4).

Медицинские обследования аргентинца показали, что Лионель был заменен на 73-й минуте поединка из-за усталости задней поверхности бедра.

«Насколько мне известно, у нас еще нет окончательного отчета по этому поводу, но он действительно чувствовал усталость. Это была усталость. Он вымотался, поле было тяжелым, и в такой ситуации лучше не рисковать», – сказал после игры тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем у Лионеля Месси, поэтому аргентинец должен быть готов к матчам чемпионата мира-2026.

Если тренер сборной включит Лионеля в заявку на будущий мундиаль, Месси сыграет на своем шестом чемпионате мира.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2026 в группе J против Иордании, Алжира и Австрии.

По теме:
Тренер сборной Испании: «Нет игроков Реала? Не могу давать никому советы»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед расторг контракт с клубом MLS
Фермин, Хейсен и другие. Игроки, не вошедшие в заявку Испании на ЧМ-2026
Лионель Месси Интер Майами травма Major League Soccer (MLS) сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Футбол | 25 мая 2026, 10:51 4
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне

Турецкий специалист останется в Украине, несмотря на интерес от «Фенербахче» и «Бешикташа»

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26 мая 2026, 08:00 3
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика

Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать

36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 25.05.2026, 22:02
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Бокс | 26.05.2026, 07:11
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Скандал! Джейсон Стейтем вынес свой вердикт по бою Усик – Верховен
Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражка
Футбол | 26.05.2026, 08:30
Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражка
Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
25.05.2026, 10:35 2
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 7
Футбол
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 3
Бокс
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 7
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем