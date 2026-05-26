Месси прошел медицинское обследование. Что известно о его травме?
Лионель покинул поле, держась за бедро
«Интер Майами» выступил с информацией о состоянии здоровья звёздного вингера Лионеля Месси, который досрочно завершил матч MLS против «Филадельфии Юнион» (6:4).
Медицинские обследования аргентинца показали, что Лионель был заменен на 73-й минуте поединка из-за усталости задней поверхности бедра.
«Насколько мне известно, у нас еще нет окончательного отчета по этому поводу, но он действительно чувствовал усталость. Это была усталость. Он вымотался, поле было тяжелым, и в такой ситуации лучше не рисковать», – сказал после игры тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем у Лионеля Месси, поэтому аргентинец должен быть готов к матчам чемпионата мира-2026.
Если тренер сборной включит Лионеля в заявку на будущий мундиаль, Месси сыграет на своем шестом чемпионате мира.
Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2026 в группе J против Иордании, Алжира и Австрии.
🚨 BREAKING: Lionel Messi suffers from discomfort but no serious injury ahead of the World Cup, tests confirm.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Messi, set to be available for Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/4pWhZjV2FS
