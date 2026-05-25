Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей

В ночь на 25 мая состоялся матч 15-го тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион». Хозяева одолели соперника со счетом 6:4!

Главным героем этого противостояния стал уругвайский форвард Луис Суарес, который оформил хет-трик. Аргентинец Лионель Месси был вынужден покинуть поле во втором тайме из-за подозрения на травму.

Вингера сборной Аргентины заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра – об этом попросил сам футболист.

«Интер Майами» набрал 31 балл и разместился на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференций. Отставание от лидера составляет два пункта.

Major League Soccer (MLS), 15-й тур. 25 мая

Интер Майами – Филадельфия Юнион – 6:4

Голы: Бертраме, 13, 44, Суарес, 29, 44, 81, де Пауль, 90+3 – Илоски, 3, 10, 45+8, Дамиани, 20

Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 2:0

Голы: Бангура, 24, Росси, 45+2

Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:0

Гол: Тильман, 86

Турнирная таблица Major League Soccer (MLS):