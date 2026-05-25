  4. Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей
25 мая 2026, 08:21 |
Вингер сборной Аргентины не смог доиграть матч из-за подозрений на травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В ночь на 25 мая состоялся матч 15-го тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион». Хозяева одолели соперника со счетом 6:4!

Главным героем этого противостояния стал уругвайский форвард Луис Суарес, который оформил хет-трик. Аргентинец Лионель Месси был вынужден покинуть поле во втором тайме из-за подозрения на травму.

Вингера сборной Аргентины заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра – об этом попросил сам футболист.

«Интер Майами» набрал 31 балл и разместился на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференций. Отставание от лидера составляет два пункта.

Major League Soccer (MLS), 15-й тур. 25 мая

Интер Майами – Филадельфия Юнион – 6:4
Голы: Бертраме, 13, 44, Суарес, 29, 44, 81, де Пауль, 90+3 – Илоски, 3, 10, 45+8, Дамиани, 20

Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 2:0
Голы: Бангура, 24, Росси, 45+2

Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:0
Гол: Тильман, 86

Турнирная таблица Major League Soccer (MLS):

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нэшвилл 14 10 3 1 31 - 11 18.07.26 03:00 Нэшвилл - Атланта Юнайтед24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл 33
2 Интер Майами 15 9 4 2 39 - 28 23.07.26 02:30 Интер Майами - Чикаго Файр25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити 31
3 Чикаго Файр 14 8 2 4 27 - 16 17.07.26 03:30 Чикаго Файр - Ванкувер Вайткепс24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати 26
4 Нью-Инглэнд Революшн 14 8 1 5 22 - 18 23.07.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт 25
5 Нью-Йорк Ред Буллз 15 6 4 5 25 - 32 23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз24.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас 22
6 Шарлотт 15 6 3 6 24 - 23 23.07.26 03:15 Шарлотт - Атланта Юнайтед24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт 21
7 Цинциннати 15 5 5 5 36 - 37 23.07.26 02:30 Цинциннати - Ванкувер Вайткепс24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати 20
8 Нью-Йорк Сити 15 5 4 6 25 - 21 23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед 19
9 ДС Юнайтед 15 4 6 5 21 - 25 23.07.26 03:30 Хьюстон Динамо - ДС Юнайтед24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед 18
10 Коламбус Крю 15 4 4 7 21 - 23 23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед 16
11 Монреаль Импакт 14 4 2 8 22 - 31 17.07.26 02:30 Монреаль Импакт - Торонто24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт 14
12 Орландо Сити 15 4 2 9 23 - 44 23.07.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Орландо Сити24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити 14
13 Торонто 14 3 5 6 22 - 29 17.07.26 02:30 Монреаль Импакт - Торонто24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед 14
14 Атланта Юнайтед 14 3 2 9 14 - 23 18.07.26 03:00 Нэшвилл - Атланта Юнайтед25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед 11
15 Филадельфия Юнион 15 1 4 10 18 - 30 23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл 7
События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Интер Майами), асcист Mateo Silvetti.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами), асcист Херман Бертераме.
45’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Милан Илоски (Филадельфия Юнион).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Бертераме (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами), асcист Иан Фрей.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Bruno Damiani (Филадельфия Юнион).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Херман Бертераме (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Милан Илоски (Филадельфия Юнион).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Илоски (Филадельфия Юнион), асcист Francis Westfield.
