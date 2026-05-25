Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей
Вингер сборной Аргентины не смог доиграть матч из-за подозрений на травму
В ночь на 25 мая состоялся матч 15-го тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион». Хозяева одолели соперника со счетом 6:4!
Главным героем этого противостояния стал уругвайский форвард Луис Суарес, который оформил хет-трик. Аргентинец Лионель Месси был вынужден покинуть поле во втором тайме из-за подозрения на травму.
Вингера сборной Аргентины заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра – об этом попросил сам футболист.
«Интер Майами» набрал 31 балл и разместился на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференций. Отставание от лидера составляет два пункта.
Major League Soccer (MLS), 15-й тур. 25 мая
Интер Майами – Филадельфия Юнион – 6:4
Голы: Бертраме, 13, 44, Суарес, 29, 44, 81, де Пауль, 90+3 – Илоски, 3, 10, 45+8, Дамиани, 20
Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 2:0
Голы: Бангура, 24, Росси, 45+2
Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 1:0
Гол: Тильман, 86
Турнирная таблица Major League Soccer (MLS):
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нэшвилл
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|18.07.26 03:00 Нэшвилл - Атланта Юнайтед24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл
|33
|2
|Интер Майами
|15
|9
|4
|2
|39 - 28
|23.07.26 02:30 Интер Майами - Чикаго Файр25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити
|31
|3
|Чикаго Файр
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|17.07.26 03:30 Чикаго Файр - Ванкувер Вайткепс24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати
|26
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|8
|1
|5
|22 - 18
|23.07.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт
|25
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|6
|4
|5
|25 - 32
|23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз24.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас
|22
|6
|Шарлотт
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|23.07.26 03:15 Шарлотт - Атланта Юнайтед24.05.26 Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт
|21
|7
|Цинциннати
|15
|5
|5
|5
|36 - 37
|23.07.26 02:30 Цинциннати - Ванкувер Вайткепс24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати
|20
|8
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|4
|6
|25 - 21
|23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити24.05.26 Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед
|19
|9
|ДС Юнайтед
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|23.07.26 03:30 Хьюстон Динамо - ДС Юнайтед24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед
|18
|10
|Коламбус Крю
|15
|4
|4
|7
|21 - 23
|23.07.26 02:30 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед
|16
|11
|Монреаль Импакт
|14
|4
|2
|8
|22 - 31
|17.07.26 02:30 Монреаль Импакт - Торонто24.05.26 ДС Юнайтед 4:4 Монреаль Импакт16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт
|14
|12
|Орландо Сити
|15
|4
|2
|9
|23 - 44
|23.07.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Орландо Сити24.05.26 Цинциннати 6:2 Орландо Сити17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити
|14
|13
|Торонто
|14
|3
|5
|6
|22 - 29
|17.07.26 02:30 Монреаль Импакт - Торонто24.05.26 Чикаго Файр 2:1 Торонто17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед
|14
|14
|Атланта Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|18.07.26 03:00 Нэшвилл - Атланта Юнайтед25.05.26 Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед
|11
|15
|Филадельфия Юнион
|15
|1
|4
|10
|18 - 30
|23.07.26 02:30 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз25.05.26 Интер Майами 6:4 Филадельфия Юнион17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл
|7
