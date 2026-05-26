Фермин, Хейсен и другие. Игроки, не вошедшие в заявку Испании на ЧМ-2026
Вспомним, кто из известных испанских футболистов не сыграет на мундиале
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил список игроков, которые отправятся на чемпионат мира в составе «фурии Рохи».
В этот список по разным причинам не попали многие звездные футболисты.
Marca выделила среди них самых дорогих по рыночной стоимости.
На предстоящем мундиале не сыграют, например, Фермин Лопес (100 млн евро), Дин Хейсен (65 млн евро), Альваро Каррерас (60 млн евро), Пабло Барриос (60 млн евро), Алехандро Бальде (55 млн евро) и другие.
Самые дорогие игроки, по данным Marca, которые не попали в заявку сборной Испании на чемпионат мира:
- 100 млн евро – Фермин Лопес («Барселона»)
- 65 млн евро – Дин Хейсен («Реал»)
- 60 млн евро – Альваро Каррерас («Реал»)
- 60 млн евро – Пабло Барриос («Атлетико»)
- 55 млн евро – Алехандро Бальде («Барселона»)
- 45 млн евро – Нико Гонсалес («Манчестер Сити»)
- 45 млн евро – Саму Агехова («Порту»)
- 40 млн евро – Альберто Молейро («Вильярреал»)
- 35 млн евро – Кристиан Москера («Арсенал»)
- 35 млн евро – Микель Хаурегисар («Атлетик»)
- 35 млн евро – Ойан Сансет («Атлетик»)
- 30 млн евро – Марио Хила («Лацио»)
- 30 млн евро – Гонсало Гарсия («Реал»)
