Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Караваев принял радикальное решение по Динамо. Отношения разорваны
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 20:48 | Обновлено 26 мая 2026, 21:14
1665
0

Караваев принял радикальное решение по Динамо. Отношения разорваны

Футболист и клуб отписались друг от друга в Instagram

26 мая 2026, 20:48 | Обновлено 26 мая 2026, 21:14
1665
0
Караваев принял радикальное решение по Динамо. Отношения разорваны
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев, судя по всему, готовится к смене клуба в летнее межсезонье.

Внимание фанатов привлек тот факт, что 34-летний футболист отписался от официальной страницы «бело-синих» в Instagram. Более того, сам клуб также удалил Караваева из списка подписок.

Напомним, Караваев перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Зари». В сезоне 2025/26 защитник провел 33 матча, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Сейчас игрока связывают с переходом в «Шахтер».

По теме:
Не только Трубин. Тоттенхэм начал переговоры с Бенфикой по поводу Павлидиса
За Цыганкова идут торги. Жирона озвучила Трабзонспору цену на украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратная обладательница Золотого мяча покинет Барселону
Динамо Киев трансферы Шахтер Донецк Александр Караваев трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Футбол | 26 мая 2026, 14:23 20
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2

В случае неудачи в Лиге Европы Динамо тоже может сыграть в Лиге конференций

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26.05.2026, 13:43
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Фиорентина выбрала нового главного тренера
Футбол | 26.05.2026, 20:56
Фиорентина выбрала нового главного тренера
Фиорентина выбрала нового главного тренера
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Бокс | 26.05.2026, 08:39
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 45
Бокс
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
25.05.2026, 06:02 3
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем