Караваев принял радикальное решение по Динамо. Отношения разорваны

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев, судя по всему, готовится к смене клуба в летнее межсезонье.

Внимание фанатов привлек тот факт, что 34-летний футболист отписался от официальной страницы «бело-синих» в Instagram. Более того, сам клуб также удалил Караваева из списка подписок.

Напомним, Караваев перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Зари». В сезоне 2025/26 защитник провел 33 матча, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Сейчас игрока связывают с переходом в «Шахтер».