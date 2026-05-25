  4. Стала известна реакция Суркиса на переход Караваева в Шахтер
25 мая 2026, 15:53 | Обновлено 25 мая 2026, 16:23
Стала известна реакция Суркиса на переход Караваева в Шахтер

Игорь Михайлович не одобряет выбор Александра

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев на правах свободного агента перейдет в донецкий «Шахтер», сообщают СМИ.

Отмечается, что 33-летний футболист уже успел подписать с «горняками» контракт на 2 сезона.

По информации анонимного Telegram-канала «INSIDE UPL», президент столичного клуба Игорь Суркис выступает категорически против такого перехода и не одобряет выбор игрока.

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

