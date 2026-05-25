Стала известна реакция Суркиса на переход Караваева в Шахтер
Игорь Михайлович не одобряет выбор Александра
Украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев на правах свободного агента перейдет в донецкий «Шахтер», сообщают СМИ.
Отмечается, что 33-летний футболист уже успел подписать с «горняками» контракт на 2 сезона.
По информации анонимного Telegram-канала «INSIDE UPL», президент столичного клуба Игорь Суркис выступает категорически против такого перехода и не одобряет выбор игрока.
В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать
Авторитетный отечественный наставник пожелал удачи новому рулевому национальной команды