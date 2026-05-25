  ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
Эрьян Нюланд будет искать новую команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрьян Нюланд

«Севилья» сообщила на официальных страницах клуба о завершении сотрудничества с Эрьяном Нюландом.

Клуб и 35-летний голкипер решили не продлевать контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

Нюланд перебрался в стан «нервионцев» летом 2023 года из «Лейпцига». С того времени он провел в составе команды 66 матчей, в которых оформил 16 клиншитов.

Прошлый сезон Ла Лиги «Севилья» завершила на 13 месте в турнирной таблице, набрав 43 очка в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что Сесар Аспиликуэта объявил о завершении карьеры.

Иван Чирко Источник: ФК Севилья
