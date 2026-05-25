ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
Эрьян Нюланд будет искать новую команду
«Севилья» сообщила на официальных страницах клуба о завершении сотрудничества с Эрьяном Нюландом.
Клуб и 35-летний голкипер решили не продлевать контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года.
Нюланд перебрался в стан «нервионцев» летом 2023 года из «Лейпцига». С того времени он провел в составе команды 66 матчей, в которых оформил 16 клиншитов.
Прошлый сезон Ла Лиги «Севилья» завершила на 13 месте в турнирной таблице, набрав 43 очка в 38 матчах.
Ранее сообщалось, что Сесар Аспиликуэта объявил о завершении карьеры.
Gracias, Nyland, por defender nuestros colores durante estos años 🤍❤️— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 25, 2026
¡Te deseamos mucha suerte en el Mundial! 🌍#WeareSevilla
