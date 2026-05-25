Лишь два игрока оформили 30+ результативных действий в сезоне АПЛ. Кто они?
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд и португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стали единственными игроками в АПЛ в сезоне 2025/26, отличившимися 30+ результативными действиями.
В активе Холанда 35 голевых действий (27 голов и 8 ассистов), в активе Бруну Фернандеша – 30 (9 голов и 21 ассист).
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в сезоне 2025/26
- 35 (27+8) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 30 (9+21) – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 23 (22+1) – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 21 (17+4) – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
- 20 (15+5) – Жоау Педру (Челси)
- 20 (9+11) – Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед)
- 19 (16+3) – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 19 (15+4) – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
- 17 (10+7) – Гарри Уилсон (Фулхэм)
- 16 (4+12) – Райан Шерки (Манчестер Сити)
