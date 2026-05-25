Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лишь два игрока оформили 30+ результативных действий в сезоне АПЛ. Кто они?
Англия
25 мая 2026, 23:19 |
200
0

Лишь два игрока оформили 30+ результативных действий в сезоне АПЛ. Кто они?

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в сезоне 2025/26

25 мая 2026, 23:19 |
200
0
Лишь два игрока оформили 30+ результативных действий в сезоне АПЛ. Кто они?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд и португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стали единственными игроками в АПЛ в сезоне 2025/26, отличившимися 30+ результативными действиями.

В активе Холанда 35 голевых действий (27 голов и 8 ассистов), в активе Бруну Фернандеша – 30 (9 голов и 21 ассист).

Вспомним топ-10 футболистов Премьер-лиги с самым большим количеством результативных действий в сезоне 2025/26.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 35 (27+8) – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 30 (9+21) – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 23 (22+1) – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 21 (17+4) – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
  • 20 (15+5) – Жоау Педру (Челси)
  • 20 (9+11) – Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед)
  • 19 (16+3) – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 19 (15+4) – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
  • 17 (10+7) – Гарри Уилсон (Фулхэм)
  • 16 (4+12) – Райан Шерки (Манчестер Сити)
По теме:
Игрок Тоттенхэма: «Его назначение предотвратило катастрофу»
Манчестер Юнайтед нацелился на скандального игрока Реала за 75 млн
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Жду классных новичков. Тоттенхэму нужна топ-команда»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Эрлинг Холанд Бруну Фернандеш Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Игор Тиаго Брентфорд Джаррод Боуэн
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец попал в топ свободных агентов
Футбол | 25 мая 2026, 23:10 0
Украинец попал в топ свободных агентов
Украинец попал в топ свободных агентов

В числе звезд без контракта есть и Александр Зинченко

В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 00:03 2
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона

Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 25.05.2026, 03:14
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 25.05.2026, 20:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 19
Бокс
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 4
Бокс
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
25.05.2026, 10:35 2
Футбол
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
25.05.2026, 12:10 26
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем