Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Киевский клуб близок к заключению соглашения с Делловой
Киевское «Динамо» может усилить оборону центральным защитником софийского ЦСКА и сборной Косово Люмбардом Делловой.
Как сообщает Kosovan Football, 27-летний футболист находится в шаге от перехода в украинский клуб. Информацию также подтверждают журналистские источники, которые отмечают, что игрок давно входит в сферу интересов «бело-синих».
По имеющимся данным, переговоры между сторонами проходят успешно, и трансфер постепенно приближается к завершению.
В случае подписания соглашения Делловой может стать одним из ключевых летних усилений киевского клуба в оборонительной линии.
🇺🇦 Lumbardh Dellova is very close to joining Dynamo Kyiv from Ukraine.— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) May 25, 2026
🚨 Lumbardh Dellova to Dynamo Kyiv is advancing.— Alex Ivanchenko 🇺🇦 (@OlexanderIvanc2) May 25, 2026
The Kosovo international and CSKA Sofia centre-back has been on Dynamo radar for an extended period.
