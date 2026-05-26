  4. Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
26 мая 2026, 19:28
Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова

Киевское «Динамо» может усилить оборону центральным защитником софийского ЦСКА и сборной Косово Люмбардом Делловой.

Как сообщает Kosovan Football, 27-летний футболист находится в шаге от перехода в украинский клуб. Информацию также подтверждают журналистские источники, которые отмечают, что игрок давно входит в сферу интересов «бело-синих».

По имеющимся данным, переговоры между сторонами проходят успешно, и трансфер постепенно приближается к завершению.

В случае подписания соглашения Делловой может стать одним из ключевых летних усилений киевского клуба в оборонительной линии.

Дмитрий Олийченко
"деловая колбаса"
Деловой защитник 
