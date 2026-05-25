Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Милана установил уникальное достижение: 0 голов в 16 матчах
Италия
25 мая 2026, 21:43 | Обновлено 25 мая 2026, 21:45
1043
1

Форвард Милана установил уникальное достижение: 0 голов в 16 матчах

Сантьяго Хименес пережил невероятно сложный сезон Серии А

25 мая 2026, 21:43 | Обновлено 25 мая 2026, 21:45
1043
1 Comments
Форвард Милана установил уникальное достижение: 0 голов в 16 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Форвард «Милана» Сантьяго Хименес пережил невероятно сложный сезон Серии А 2025–2026 после своего перехода из «Фейеноорда» за 30 млн евро.

Мексиканец стал первым центрфорвардом в истории Серии А, который сыграл более 10 матчей и завершил сезон без голов. Удивительно, но за год до этого Хименес за «Фейеноорд» и «Милан» забил 22 гола в 38 поединках.

«Милан» выступил в завершившемся сезоне Серии А под стать Хименесу, оставшись без Лиги чемпионов, хотя имел все шансы туда пробиться.

По теме:
Названы имена фаворитов на замену Аллегри в Милане. Они – испанцы
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Милан принял решение по Аллегри после непопадания в Лигу чемпионов
Сантьяго Хименес Фейеноорд Милан
Руслан Полищук Источник: Squawka
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Футбол | 25 мая 2026, 14:50 10
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне

Владислав будет играть за «Вильярреал»

ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
Футбол | 25.05.2026, 20:12
ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 25.05.2026, 03:14
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Он был травмирован с ноября по апрель. 16 матчей это всего лишь 900 минут, на уровне глубокого резервиста. Леау сыграл 2000 минут, при этом за март, апрель и май забил один гол, вот где дно.
Ответить
0
Популярные новости
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 22
Бокс
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 11
Бокс
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 17
Футбол
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем