Италия25 мая 2026, 21:43 | Обновлено 25 мая 2026, 21:45
Форвард Милана установил уникальное достижение: 0 голов в 16 матчах
Сантьяго Хименес пережил невероятно сложный сезон Серии А
Форвард «Милана» Сантьяго Хименес пережил невероятно сложный сезон Серии А 2025–2026 после своего перехода из «Фейеноорда» за 30 млн евро.
Мексиканец стал первым центрфорвардом в истории Серии А, который сыграл более 10 матчей и завершил сезон без голов. Удивительно, но за год до этого Хименес за «Фейеноорд» и «Милан» забил 22 гола в 38 поединках.
«Милан» выступил в завершившемся сезоне Серии А под стать Хименесу, оставшись без Лиги чемпионов, хотя имел все шансы туда пробиться.
Он был травмирован с ноября по апрель. 16 матчей это всего лишь 900 минут, на уровне глубокого резервиста. Леау сыграл 2000 минут, при этом за март, апрель и май забил один гол, вот где дно.
