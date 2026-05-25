Форвард Милана установил уникальное достижение: 0 голов в 16 матчах

Форвард «Милана» Сантьяго Хименес пережил невероятно сложный сезон Серии А 2025–2026 после своего перехода из «Фейеноорда» за 30 млн евро.

Мексиканец стал первым центрфорвардом в истории Серии А, который сыграл более 10 матчей и завершил сезон без голов. Удивительно, но за год до этого Хименес за «Фейеноорд» и «Милан» забил 22 гола в 38 поединках.

«Милан» выступил в завершившемся сезоне Серии А под стать Хименесу, оставшись без Лиги чемпионов, хотя имел все шансы туда пробиться.