Названы имена фаворитов на замену Аллегри в Милане. Они – испанцы

В понедельник «Милан» объявил об увольнении тренера Массимилиано Аллегри, спортивного директора Игли Таре, генерального директора Джорджо Фурлани и технического директора Джеффри Монкады. Владелец Джерри Кардинале и специальный советник Златан Ибрагимович сейчас работают над полной перестройкой клуба после непопадания в Лигу чемпионов.

После первоначальных слухов об Антонио Конте источники в «Милане» сообщили Corriere dello Sport, что вместо него они ищут тренера «типа Сеска Фабрегаса». Это соответствует новым сообщениям о том, что главными кандидатами являются Андони Ираола и Хави.

Ираола закончил свой этап карьеры в «Борнмуте», а Хави находится в затянувшемся творческом отпуске после работы в «Аль-Садде» и «Барселоне».