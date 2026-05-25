Названы имена фаворитов на замену Аллегри в Милане. Они – испанцы
Не успели в «Милане» объявить об уходе Аллегри, как СМИ назвали фаворитов на вакантный пост
В понедельник «Милан» объявил об увольнении тренера Массимилиано Аллегри, спортивного директора Игли Таре, генерального директора Джорджо Фурлани и технического директора Джеффри Монкады. Владелец Джерри Кардинале и специальный советник Златан Ибрагимович сейчас работают над полной перестройкой клуба после непопадания в Лигу чемпионов.
После первоначальных слухов об Антонио Конте источники в «Милане» сообщили Corriere dello Sport, что вместо него они ищут тренера «типа Сеска Фабрегаса». Это соответствует новым сообщениям о том, что главными кандидатами являются Андони Ираола и Хави.
Ираола закончил свой этап карьеры в «Борнмуте», а Хави находится в затянувшемся творческом отпуске после работы в «Аль-Садде» и «Барселоне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
