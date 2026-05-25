Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы имена фаворитов на замену Аллегри в Милане. Они – испанцы
Италия
25 мая 2026, 21:11 | Обновлено 25 мая 2026, 21:38
904
0

Названы имена фаворитов на замену Аллегри в Милане. Они – испанцы

Не успели в «Милане» объявить об уходе Аллегри, как СМИ назвали фаворитов на вакантный пост

25 мая 2026, 21:11 | Обновлено 25 мая 2026, 21:38
904
0
Названы имена фаворитов на замену Аллегри в Милане. Они – испанцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

В понедельник «Милан» объявил об увольнении тренера Массимилиано Аллегри, спортивного директора Игли Таре, генерального директора Джорджо Фурлани и технического директора Джеффри Монкады. Владелец Джерри Кардинале и специальный советник Златан Ибрагимович сейчас работают над полной перестройкой клуба после непопадания в Лигу чемпионов.

После первоначальных слухов об Антонио Конте источники в «Милане» сообщили Corriere dello Sport, что вместо него они ищут тренера «типа Сеска Фабрегаса». Это соответствует новым сообщениям о том, что главными кандидатами являются Андони Ираола и Хави.

Ираола закончил свой этап карьеры в «Борнмуте», а Хави находится в затянувшемся творческом отпуске после работы в «Аль-Садде» и «Барселоне».

По теме:
Форвард Милана установил уникальное достижение: 0 голов в 16 матчах
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Милан принял решение по Аллегри после непопадания в Лигу чемпионов
Массимилиано Аллегри Милан Златан Ибрагимович Игли Таре Антонио Конте Сеск Фабрегас Андони Ираола Хави
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 25 мая 2026, 03:14 40
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком

Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана

Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
Футбол | 25 мая 2026, 20:23 0
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу

Лидеры украинского чемпионата имеют отличные показатели по прессингу

Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
Теннис | 25.05.2026, 13:50
Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 25.05.2026, 09:15
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 11
Бокс
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 3
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 4
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 11
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 4
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем