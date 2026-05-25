Украина. Премьер лига25 мая 2026, 20:23 | Обновлено 25 мая 2026, 20:25
266
0
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
Лидеры украинского чемпионата имеют отличные показатели по прессингу
25 мая 2026, 20:23 | Обновлено 25 мая 2026, 20:25
266
0
Аналитическая платформа IMPECT обнародовала рейтинг команд с самым высоким прессингом по дистанции от собственных ворот до точки прессинга соперника.
«Шахтер» занял седьмое место с показателем 70,9 метра, а «Полесье» – восьмую строчку среди клубов из 26 топ-дивизионов Европы, разделив позицию вместе с мюнхенской «Баварией», – по 70,2 метра.
В рейтинге «Шахтер» и «Полесье» опередили ряд европейских грандов и подтвердили статус одних из самых агрессивных команд без мяча в Европе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 мая 2026, 16:41 18
Разбирались, что привело Александра к не лучшему выступлению
Бокс | 25 мая 2026, 03:14 40
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Бокс | 25.05.2026, 10:51
Футбол | 25.05.2026, 20:08
Комментарии 0
Популярные новости
25.05.2026, 06:23 42
23.05.2026, 18:45
24.05.2026, 09:07 50
24.05.2026, 09:00 2
24.05.2026, 13:52 19
24.05.2026, 07:12 22
23.05.2026, 23:25 4
25.05.2026, 08:00 13