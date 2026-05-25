Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
25 мая 2026, 20:23 | Обновлено 25 мая 2026, 20:25
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу

Лидеры украинского чемпионата имеют отличные показатели по прессингу

Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитическая платформа IMPECT обнародовала рейтинг команд с самым высоким прессингом по дистанции от собственных ворот до точки прессинга соперника.

«Шахтер» занял седьмое место с показателем 70,9 метра, а «Полесье» – восьмую строчку среди клубов из 26 топ-дивизионов Европы, разделив позицию вместе с мюнхенской «Баварией», – по 70,2 метра.

В рейтинге «Шахтер» и «Полесье» опередили ряд европейских грандов и подтвердили статус одних из самых агрессивных команд без мяча в Европе.

