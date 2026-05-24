Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 23:56 | Обновлено 24 мая 2026, 23:59
Ротань предложил создать новый турнир: «Один матч в неделю – мало»

Тренер житомирского «Полесья» рассказал об обновленном Кубке Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился мыслями для Sport.ua относительно обновленного формата Кубка Украины, который был введен с сезона 2025/26.

Украинский специалист положительно оценил участие в турнире малоизвестных команд, подчеркнув интригу и высокий интерес со стороны болельщиков.

Также Ротань предложил создать еще один турнир среди клубов для увеличения интенсивности.

«Ну, это как раз кубковые матчи, и, наверное, этот финал является ярким примером того, что каждая команда может выиграть Кубок и дойти до финала, как это сделал «Чернигов». Поэтому это хороший формат, в первую очередь для болельщиков. Наверное, футбол – это игра для болельщиков, поэтому так и должно быть.

Мне кажется, что если у нас будет еще и Кубок лиги – еще один турнир, где будет больше матчей, как, например, в Лиге наций, когда играют сборные, – то это было бы лучше. Потому что я все равно считаю, что футбол – это для болельщиков.

Когда ты играешь один раз в неделю – это мало. Я всегда говорю ребятам: нет предела для организма. Ко всему привыкаешь, и когда привыкаешь к этой интенсивности, когда играешь через два на третий, с третьего на четвертый матч, то ты растешь.

И когда мы выходим в еврокубки, должны сохранять этот ритм. Когда ты играешь один раз в неделю, ты много тренируешься, можешь больше донести до своих футболистов, но ничто не заменит игры. Именно там игрок растет, именно там болельщик все это видит, и только так можно поднимать престиж футбола», – сказал Ротань.

Напомним, что «Полесье» вылетело из Кубка Украины в этом сезоне на довольно раннем этапе: «волки» проиграли в 1/16 финале клубу «Рух» (0:3).

Андрей Витренко
