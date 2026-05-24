Ротань предложил создать новый турнир: «Один матч в неделю – мало»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился мыслями для Sport.ua относительно обновленного формата Кубка Украины, который был введен с сезона 2025/26.

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился мыслями для Sport.ua относительно обновленного формата Кубка Украины, который был введен с сезона 2025/26.

Украинский специалист положительно оценил участие в турнире малоизвестных команд, подчеркнув интригу и высокий интерес со стороны болельщиков.

Также Ротань предложил создать еще один турнир среди клубов для увеличения интенсивности.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК «Полесье» при поддержке титульного спонсора GGBET.

«Ну, это как раз кубковые матчи, и, наверное, этот финал является ярким примером того, что каждая команда может выиграть Кубок и дойти до финала, как это сделал «Чернигов». Поэтому это хороший формат, в первую очередь для болельщиков. Наверное, футбол – это игра для болельщиков, поэтому так и должно быть.

Мне кажется, что если у нас будет еще и Кубок лиги – еще один турнир, где будет больше матчей, как, например, в Лиге наций, когда играют сборные, – то это было бы лучше. Потому что я все равно считаю, что футбол – это для болельщиков.

Когда ты играешь один раз в неделю – это мало. Я всегда говорю ребятам: нет предела для организма. Ко всему привыкаешь, и когда привыкаешь к этой интенсивности, когда играешь через два на третий, с третьего на четвертый матч, то ты растешь.

И когда мы выходим в еврокубки, должны сохранять этот ритм. Когда ты играешь один раз в неделю, ты много тренируешься, можешь больше донести до своих футболистов, но ничто не заменит игры. Именно там игрок растет, именно там болельщик все это видит, и только так можно поднимать престиж футбола», – сказал Ротань.

Напомним, что «Полесье» вылетело из Кубка Украины в этом сезоне на довольно раннем этапе: «волки» проиграли в 1/16 финале клубу «Рух» (0:3).

