25 мая 2026, 19:51 |
463
0

Вирт: «Если бы Ярмоленко захотел закончить, рекорд Шацких не помешал бы»

Юрий Вирт не считает, что рекорд Максима Шацких мешает Андрею Ярмоленко завершить карьеру

ФК Верес. Юрий Вирт

Бывший голкипер сборной Украины, тренер и эксперт Юрий Вирт высказался о футбольном долголетии атакующего полузащитника «Динамо» Андрея Ярмоленко.

– После матча против «Кудровки» главный тренер «Динамо» сообщил, что Андрей Ярмоленко и дальше, в следующем сезоне, будет выступать за киевскую команду. Неужели все дело в рекорде Максима Шацких, который очень хочется побить нападающему «бело-синих»?

– Думаю, что если бы Ярмоленко захотел закончить карьеру, то он повесил бы бутсы на гвоздь независимо от того, побил бы рекорд Шацких или нет. Наверное, у Андрея все еще есть мотивация и желание играть.

Знаете, молодые игроки – это хорошо, но и такой опытный ветеран, как Ярмоленко, «Динамо» еще пригодится и принесет немало пользы. Без своих ветеранов «Динамо» бывает тяжело. Лучший пример матча против «Кривбасса» и ФК «Чернигов» в финале Кубка Украины, где опытные исполнители – Ярмоленко и Буяльский – сделали результат.

Лично я рад, что Ярмоленко будет выступать и дальше. Если ему здоровье позволяет, то пусть выступает и дальше и радует нас своей игрой и голами.

36-летнему Ярмоленко необходимо забить еще дважды, чтобы улучшить рекорд Максима Шацких. В сезоне 2025/26 ветеран «Динамо» забил 12 голов в 35 матчах.

Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
