Вирт: «Если бы Ярмоленко захотел закончить, рекорд Шацких не помешал бы»

Бывший голкипер сборной Украины, тренер и эксперт Юрий Вирт высказался о футбольном долголетии атакующего полузащитника «Динамо» Андрея Ярмоленко.

– После матча против «Кудровки» главный тренер «Динамо» сообщил, что Андрей Ярмоленко и дальше, в следующем сезоне, будет выступать за киевскую команду. Неужели все дело в рекорде Максима Шацких, который очень хочется побить нападающему «бело-синих»?

– Думаю, что если бы Ярмоленко захотел закончить карьеру, то он повесил бы бутсы на гвоздь независимо от того, побил бы рекорд Шацких или нет. Наверное, у Андрея все еще есть мотивация и желание играть.

Знаете, молодые игроки – это хорошо, но и такой опытный ветеран, как Ярмоленко, «Динамо» еще пригодится и принесет немало пользы. Без своих ветеранов «Динамо» бывает тяжело. Лучший пример матча против «Кривбасса» и ФК «Чернигов» в финале Кубка Украины, где опытные исполнители – Ярмоленко и Буяльский – сделали результат.

Лично я рад, что Ярмоленко будет выступать и дальше. Если ему здоровье позволяет, то пусть выступает и дальше и радует нас своей игрой и голами.

36-летнему Ярмоленко необходимо забить еще дважды, чтобы улучшить рекорд Максима Шацких. В сезоне 2025/26 ветеран «Динамо» забил 12 голов в 35 матчах.