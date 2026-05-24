Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о вингере столичного клуба Андрее Ярмоленко после последнего матча сезона Украинской Премьер-лиги 2025/26 против «Кудровки» (3:2):

«Вы видели, какую голевую передачу он сегодня отдал: не каждый может так тонко отдать. Мы разговаривали с Андреем, вы слышали слова президента клуба по этому поводу. Андрей продолжает выступления и будет готовиться с нами к следующему сезону. У него сейчас есть вызов в сборную Украины, поэтому и мотивация у него очень высокая».

Андрей Ярмоленко на данный момент имеет 123 гола в чемпионате Украины. Вингеру киевского клуба необходимо забить дважды, чтобы побить рекорд Шацких, который возглавляет рейтинг бомбардиров УПЛ со 124 голами.