  Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона

Андрей пока не вешает бутсы на гвоздь

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о вингере столичного клуба Андрее Ярмоленко после последнего матча сезона Украинской Премьер-лиги 2025/26 против «Кудровки» (3:2):

«Вы видели, какую голевую передачу он сегодня отдал: не каждый может так тонко отдать. Мы разговаривали с Андреем, вы слышали слова президента клуба по этому поводу. Андрей продолжает выступления и будет готовиться с нами к следующему сезону. У него сейчас есть вызов в сборную Украины, поэтому и мотивация у него очень высокая».

Андрей Ярмоленко на данный момент имеет 123 гола в чемпионате Украины. Вингеру киевского клуба необходимо забить дважды, чтобы побить рекорд Шацких, который возглавляет рейтинг бомбардиров УПЛ со 124 голами.

Головне здоров'я 
От і добре. Такий дядько наставник потрібен на полі та в роздягальні. Та й до рекорду залишилось зовсім трохи.
дуже добре. надіюсь поб'є рекорд не тільки по голам в ЧУ, а й по голам за збірну! там теж трошки залишилось!
Главное здоровье, а потом рекорды! Пока он может играть полный тайм, это точно без проблем.
Якби я був поруч коли цей бидлан душив за горло Бондаря, я вам даю гарантію шо його би винесли з поля на носилках.
Мордатий емоційно неврівноважений бидлан і псевдолегенда, звичайно ж заради нарцистичної самоцілі, яку не зміг реалізувати, залишиться ще на рік. 
Пролонгує до "кінця надзвичайного" ...ой))) до побиття рекорду
