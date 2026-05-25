Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 мая 2026, 18:54 |
Экс-капитан Карпат ждет решения клуба

Амбросий Чачуа имеет несколько вариантов продолжения карьеры

«Карпаты» пока не вели переговоры по продолжению сотрудничества с полузащитником Амбросием Чачуа, который недавно был капитаном команды.

Есть другие команды, которые связывались с игроком, но он ждет какой-то информации от своего клуба, чтобы дальше принимать решения. Что касается команд, контактировавших с Чачуа, то речь идет о двух клубах УПЛ и одном зарубежном коллективе.

Бывший игрок молодежной сборной Украины играет во Львове с 2021 года, а летом может стать свободным агентом. Три гола и два ассиста в 31 матче сезона – такое наследие 32-летнего футболиста, ранее также игравшего в «Карпатах» (2014-2018), «Акжайыке», «Торпедо» из Кутаиси и «Волыни».

Карпаты Львов Амбросий Чачуа чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Ідеальна УПЛ
Нажаль, дуже здав у цьому сезоні - тому продовдення контракту не логічне...
