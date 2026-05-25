Экс-капитан Карпат ждет решения клуба
Амбросий Чачуа имеет несколько вариантов продолжения карьеры
«Карпаты» пока не вели переговоры по продолжению сотрудничества с полузащитником Амбросием Чачуа, который недавно был капитаном команды.
Есть другие команды, которые связывались с игроком, но он ждет какой-то информации от своего клуба, чтобы дальше принимать решения. Что касается команд, контактировавших с Чачуа, то речь идет о двух клубах УПЛ и одном зарубежном коллективе.
Бывший игрок молодежной сборной Украины играет во Львове с 2021 года, а летом может стать свободным агентом. Три гола и два ассиста в 31 матче сезона – такое наследие 32-летнего футболиста, ранее также игравшего в «Карпатах» (2014-2018), «Акжайыке», «Торпедо» из Кутаиси и «Волыни».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона
Функционер считает, что Рико побеждал