  Журналист рассказал, может ли Шевченко-младший продолжить карьеру в УПЛ
Журналист рассказал, может ли Шевченко-младший продолжить карьеру в УПЛ

Сын президента Украинской ассоциации футбола прекратил сотрудничество с «Уотфордом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Шевченко

Вингер сборной Украины U-20 Кристиан Шевченко остался без клуба после прекращения сотрудничества с английским «Уотфордом». Перспективы 19-летнего игрока оценил журналист Игорь Цыганык:

«Может ли он приехать в Украину? Может, потому, что английский футбол дает достаточно серьезный уровень квалификации. И если бы Шевченко хотел играть в чемпионате Украины, то мог бы предложить свои услуги клубу Украинской Премьер-лиги для того, чтобы увидеть его потенциал и его возможности.

Квалификации у него достаточно. Он все-таки играл за U-20 на чемпионате мира, а это неплохой уровень. И я уверен, что он мог бы играть и быть полезным в одном из украинских клубов. Однако есть вопрос: захочет ли сам Шевченко ехать в Украину в такое время?

Украинская Премьер-лига могла бы стать для него местом, чтобы он прогрессировал. Это если он собирается связывать свою жизнь с профессиональным футболом», – подытожил журналист.

Шевченко-младший является сыном президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко и с марта 2023 находился в структуре «Уотфорда», где играл за команды U-18 и U-21.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Уотфорд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кристиан Шевченко Андрей Шевченко Игорь Цыганык
повторю, варіантів два:
- або в Глово доставкою займатись,
- або до батька на віце-президента УАФ, благо Пазік-Шевченко солодко влаштувався, ну і синок без копійки не залишиться 
