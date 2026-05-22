ОФИЦИАЛЬНО. В Англии приняли неутешительное решение в отношении Шевченко
Кристиан покинул «Уотфорд»
Английский «Уотфорд» объявил об уходе нескольких футболистов клубной академии по окончании сезона.
Среди игроков, с которыми не продлили контракт, оказался и украинский вингер Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, который сейчас занимает пост президента УАФ.
19-летний футболист находился в системе «Уотфорда» с лета 2023 года и выступал за команды U-17, U-18 и U-21.
До перехода в «Уотфорд» Шевченко тренировался в академии «Челси».
Ранее легенда «Челси» и сборной Англии Джон Терри поздравил с днем рождения сына Андрея Шевченко – Кристиана Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
- або піде працювати в Убер\Глово доставку в Лондоні,
- або піде віце-президентом УАФ