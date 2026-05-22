  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Англии приняли неутешительное решение в отношении Шевченко
22 мая 2026, 16:22 | Обновлено 22 мая 2026, 16:35
ОФИЦИАЛЬНО. В Англии приняли неутешительное решение в отношении Шевченко

Кристиан покинул «Уотфорд»

22 мая 2026, 16:22 | Обновлено 22 мая 2026, 16:35
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Шевченко

Английский «Уотфорд» объявил об уходе нескольких футболистов клубной академии по окончании сезона.

Среди игроков, с которыми не продлили контракт, оказался и украинский вингер Кристиан Шевченко, сын легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, который сейчас занимает пост президента УАФ.

19-летний футболист находился в системе «Уотфорда» с лета 2023 года и выступал за команды U-17, U-18 и U-21.

До перехода в «Уотфорд» Шевченко тренировался в академии «Челси».

Ранее легенда «Челси» и сборной Англии Джон Терри поздравил с днем рождения сына Андрея Шевченко – Кристиана Шевченко.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Уотфорд
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Свершилось! Есть первый трофей Роналду за пять лет
Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Комментарии 4
Ну може хоч буде хороша людина, бо батько його чудовий футболіст- легенда, але як людина -гімно
значить такий з нього футболіст 
ну тут є такі варіки
- або піде працювати в Убер\Глово доставку в Лондоні,
- або піде віце-президентом УАФ
не зря говорят, что природа отдыхает на детях гениев
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
