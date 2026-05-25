Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Владислав будет играть за «Вильярреал»
Украинский нападающий Владислав Ванат в ближайшее время покинет каталонскую «Жирону» после неудачного сезона команды, завершившегося вылетом в Сегунду.
По информации источника, 24-летний форвард продолжит карьеру в «Вильярреале», который стал бронзовым призером чемпионата Испании и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне Ванат провел за «Жирону» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ожидается, что о трансфере украинца будет объявлено уже в ближайшее время.
