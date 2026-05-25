  4. Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25 мая 2026, 14:50
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне

Владислав будет играть за «Вильярреал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий Владислав Ванат в ближайшее время покинет каталонскую «Жирону» после неудачного сезона команды, завершившегося вылетом в Сегунду.

По информации источника, 24-летний форвард продолжит карьеру в «Вильярреале», который стал бронзовым призером чемпионата Испании и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Ванат провел за «Жирону» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ожидается, что о трансфере украинца будет объявлено уже в ближайшее время.

Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
А Вильярреал в курсе,что он вызначився?)))
Коли дядя Олійченко написав новину, то ми вже знаємо, що будуть ще другі варіанти)))))))) Як і варіант що він залишиться)
там играют Пепе, Айозе Перес, Микаутадзе и Жерар Морено.
Кому он там нужен? 
