Все зависит от Зубкова. Трабзонспор начал переговоры с Цыганковым
Турецкий клуб интересуется Виктором с зимы
Накануне стало известно, что турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании еще одного украинца — вингера «Жироны» Виктора Цыганкова. Теперь появились новые подробности о возможной сделке.
Журналист Хакан Йологлу сообщил, что «Трабзонспор» пытался выкупить контракт игрока еще зимой. Клуб обращался как к «Жироне», так и непосредственно к игроку. Причины неудачи эксперт не раскрывает, однако отмечает, что теперь ситуация кардинально изменилась. Клуб Цыганкова вылетел из Ла Лиги в Сегунду, поэтому Виктор настроен летом найти новую команду.
По словам журналиста, руководство «Трабзонспора» видит в Цыганкове замену Александру Зубкову, который выразил желание уйти из команды из-за семейных проблем. Именно его позиция будет решающей в вопросе трансфера Виктора.
Как известно, в «Трабзонспоре», кроме Зубкова, выступает украинец Арсений Батагов. В ближайшее время ожидается объявление о контракте с Русланом Малиновским.
