  4. Все зависит от Зубкова. Трабзонспор начал переговоры с Цыганковым
25 мая 2026, 14:33 | Обновлено 25 мая 2026, 14:57
Все зависит от Зубкова. Трабзонспор начал переговоры с Цыганковым

Турецкий клуб интересуется Виктором с зимы

25 мая 2026, 14:33 | Обновлено 25 мая 2026, 14:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Накануне стало известно, что турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании еще одного украинца — вингера «Жироны» Виктора Цыганкова. Теперь появились новые подробности о возможной сделке.

Журналист Хакан Йологлу сообщил, что «Трабзонспор» пытался выкупить контракт игрока еще зимой. Клуб обращался как к «Жироне», так и непосредственно к игроку. Причины неудачи эксперт не раскрывает, однако отмечает, что теперь ситуация кардинально изменилась. Клуб Цыганкова вылетел из Ла Лиги в Сегунду, поэтому Виктор настроен летом найти новую команду.

По словам журналиста, руководство «Трабзонспора» видит в Цыганкове замену Александру Зубкову, который выразил желание уйти из команды из-за семейных проблем. Именно его позиция будет решающей в вопросе трансфера Виктора.

Как известно, в «Трабзонспоре», кроме Зубкова, выступает украинец Арсений Батагов. В ближайшее время ожидается объявление о контракте с Русланом Малиновским.

Виктор Цыганков Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Так дійсно, всі в Трабзун
в заголовку автор пише - турки почали переговори,
а в тексті - цікавляться.))
оце якась біліберда...
Возврат в Динамо не за горами.
