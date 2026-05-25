Игрок сборной Украины может присоединиться к Трубину и Судакову в Бенфике

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», которая намерена оформить трансфер не только украинца, но и подписать форварда «бордово-синих» Фелипе Аугусто.

Турецкий клуб на данный момент рассматривает обмен своих игроков на защитника лиссабонского клуба Сидни Кабрала и доплату со стороны «орлов».

Президент и спортивный директор «Трабзонспора» взяли время на размышления, чтобы обсудить все условия потенциальной сделки.

В нынешнем сезоне Зубков провел 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Зубков может стать третьим украинцем в составе португальского клуба – цвета «Бенфики» защищают голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.