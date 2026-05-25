Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины может присоединиться к Трубину и Судакову в Бенфике
Турция
25 мая 2026, 09:17 |
1375
0

Игрок сборной Украины может присоединиться к Трубину и Судакову в Бенфике

Лиссабонский клуб нацелился на Александра Зубкова и Филипе Аугусто из «Трабзонспора»

25 мая 2026, 09:17 |
1375
0
Игрок сборной Украины может присоединиться к Трубину и Судакову в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», которая намерена оформить трансфер не только украинца, но и подписать форварда «бордово-синих» Фелипе Аугусто.

Турецкий клуб на данный момент рассматривает обмен своих игроков на защитника лиссабонского клуба Сидни Кабрала и доплату со стороны «орлов».

Президент и спортивный директор «Трабзонспора» взяли время на размышления, чтобы обсудить все условия потенциальной сделки.

В нынешнем сезоне Зубков провел 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Зубков может стать третьим украинцем в составе португальского клуба – цвета «Бенфики» защищают голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

По теме:
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Назар Домчак
Известный украинский форвард вернется в Динамо после завершения сезона
Учасник Лиги чемпионов предложил Лунину место в стартовом составе
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Фелипе Аугусто Сидни Кабрал чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков трансферы
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 04:44 3
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен

Функционер считает, что Рико побеждал

Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей
Футбол | 25 мая 2026, 08:21 0
Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей
Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей

Вингер сборной Аргентины не смог доиграть матч из-за подозрений на травму

Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 05:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 25.05.2026, 07:47
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 15
Бокс
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
23.05.2026, 09:40 4
Футбол
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 45
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 39
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем