Цифры и факты. Важнейшие события 30-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 30-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 5-й раз в истории терпит поражение в звании чемпиона.

Горняки прерывают рекордные в этом сезоне 7-матчевые общую и домашнюю победные серии. Последний раз дончане теряли очки 13 апреля – 2:2 в гостях с ЛНЗ, а на своем поле – 1 декабря 2025 года – 2:2 с «Кривбассом».

Подопечные Арды Турана завершают две беспроигрышные серии: общую – из 21-й игры (+17=4) и домашнюю – из 11 (+10=1). Последний раз оранжево-черные уступали соперникам 5 октября 2025 года – 1:4 дома с ЛНЗ.

«Шахтер» прерывает общую голевую серию из 14 матчей и самую продолжительную за последние 12 лет в УПЛ домашнюю – из 28. Последний раз горняки не забивали 6 декабря 2025 года – 0:0 в гостях с… «Колосом», а в родных стенах – 12 августа 2024-го – 0:1 с «Полесьем».

Тарас Степаненко проводит 375-й матч в чемпионатах Украины и, сравнявшись с Русланом Ротанем, делит с ним 6-ю строчку в списке топ-гвардейцев УПЛ.

ЛНЗ празднует 10-ю викторию на чужих полях в этом сезоне.

Подопечные Виталия Пономарева проводят 20-й сухой матч в нынешнем чемпионате, в том числе 10-й – в гостях.

Артур Микитишин на 356-й минуте прерывает безголевую гостевую серию «сиреневых».

«Оболонь» завершает сразу три свои рекордные серии: беспроигрышную в родных стенах из 6 игр (+1=5), голевую общую – из 6 и домашнюю – из 4-х. Последний раз «пивовары» уступали гостям 12 декабря 2025 года – 1:3 с «Металлистом 1925», не забивали – 11 апреля – 0:2 в гостях с «Вересом» и оставались на «сухом» пайке на своем поле – 7 марта - 0:0 с «Кривбассом».

«Оболонь» обходится без голов во встречах с ЛНЗ 308 минут кряду.

«Полесье» с 6-й попытки впервые берет верх над «Рухом».

Подопечные Руслана Ротаня становятся авторами 90-й победы хозяев в УПЛ-2025/26.

Житомиряне празднуют 3-ю викторию подряд на своем поле (мячи 7-2).

Гол Александра Филиппова становится 50-м, забитым «волками» и 50-м, пропущенным «Рухом» в этом сезоне.

Подопечные Ивана Федыка терпят в общем 3-е поражение кряду (мячи 2-7), а в гостях – 7–е (мячи 1-14), обновляя личный антирекорд.

Желто-черные вносят еще несколько поправок в таблицу клубных достижений, продлив безвыигрышную серию до 14 матчей (=2-12), безничейную на чужих полях – до 11 и с пропущенными голами в гостях – до 8.

«Динамо», одержавшее 3-ю кряду победу (мячи 7-3), празднует 400-ю викторию в УПЛ в родных стенах.

Безничейная домашняя серия киевлян достигает 12 игр (+8-4).

Первый гол Андрея Сторчоуса становится 700-м, пропущенным бело-синими в чемпионатах Украины.

10-й мяч в динамовских рядах забивает Эдуардо Герреро (ЧУ – 5, КУ – 3, ЕК – 2).

Антон Яшков пропускает 50-й мяч в элитном дивизионе (от Тараса Михавко).

«Металлист 1925» одерживает 30-ю победу в украинских чемпионатах.

Владимир Салюк становится автором 10-го гола харьковчан во встречах с ровенчанами.

«Верес» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-6).

«Александрия» проводит 200-й матч на своем поле (+83=52-65, 259-237).

«Горожане» подписывают 60-ю мировую в УПЛ под руководством Владимира Шарана.

Александрийцы прерывают «рекордную» 5-матчевую домашнюю проигрышную серию, но продлевают безвыигрышную в родных стенах – до 11 игр (=2-9).

Черно-желто-зеленые пропускают в общем 22 матча кряду, обновляя личный антирекорд, а на своем поле - 11.

«Кривбасс» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию в гостях у «Александрии» – 4 ничьи и 3 поражения.

Эквадорский полузащитник криворожцев Джоэль Майя и хавбек «горожан» Мауру Родригеш из Гвинеи-Бисау становятся игроками соответственно 69-й и 70-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в чемпионатах Украины.

Джоэль Майя на 417-й минуте прерывает безголевую серию бело-красно-черных в гостевых баталиях черно-желто-зелеными.

«Заря» берет верх над «Карпатами» во всех четырех встречах в УПЛ (мячи 8-3).

Луганчане празднуют 3-ю кряду викторию на чужих полях.

Черно-бело-красные пропускают в гостях 11 матчей подряд.

«Карпаты» 3-й раз уступают «Заре», ведя в счете по ходу игры.

Роман Вантух на 457-й минуте прерывает сухую домашнюю серию «львов».

«Эпицентр» проводит 10-й сухой матч в элитном дивизионе.

Безвыигрышная серия «Полтавы» достигает 16 игр (=5-11), безголевая общая – 434-х минут, а гостевая - 307.

Малиново-золотые прерывают два своих «рекордных» сериала с пропущенными голами: общий – из 27 игр и гостевой – из 14. Единственный до сего времени раз полтавчане сыграли на «ноль» 8 августа 2025 года – 1:0 дома с «Вересом».

150-й матч в чемпионатах Украины проводи Валерий Бондаренко («Колос»), 50-й – Брунинью («Карпаты»), 1-й – Максим Нанашко, Илья Островский (оба – «Рух») и Станислав Ярошенко («Заря»).

45-й мяч в УПЛ забивает Александр Филиппов, 20-й - Эдуардо Герреро, 15-й - Матвей Пономаренко, 10-й – Роман Вантух, 1-й – Джоэль Майя (в 8-й игре) и Мауру Родригеш (в 11-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Артур Микитишин (ЛНЗ), во 2-й – Владимир Салюк («Металлист 1925»).

3-й дубль в чемпионатах Украины делает Андрей Сторчоус.

Четвертый матч подряд поражает ворота соперников Матвей Пономаренко.

Ардит Тахири становится автором 600-го гола сезона-2025/26, а Роман Вантух забивает 300-й мяч гостей.

1-й сухой матч в УПЛ проводят Никита Федотов (в 4-й игре), Ярослав Проценко (в 5-й) и Никита Минчев (в 13-й).

60-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Евгений Пастух (ЛНЗ).

50-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Львова Роман Блавацкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ