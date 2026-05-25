Холанд стал 5-м игроком с 3+ «Золотыми бутсами» АПЛ. Кто первые четверо?

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд третий раз в своей карьере выиграл «Золотую бутсу» АПЛ.

В сезоне 2025/26 норвежец стал лучшим бомбардиром лиги, забив 27 голов.

Холанд стал 5-м футболистом в истории АПЛ, кто становился лучшим бомбардиром в 3+ разных сезонах.

Игроки, которые выигрывали «Золотую бутсу» АПЛ в 3+ разных сезонах

Вспомним также, сколько голов забил Эрлинг Холанд в каждом своем сезоне в АПЛ:

Only five players have won the Premier League Golden Boot on three or more occasions:



◎ 4 - Theirry Henry

◎ 4 - Mohamed Salah

◎ 3 - Alan Shearer

◎ 3 - Harry Kane

◉ 3 - Erling Haaland



The Norwegian has won the award in three of his four PL campaigns. 🏆