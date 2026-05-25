Холанд стал 5-м игроком с 3+ «Золотыми бутсами» АПЛ. Кто первые четверо?
Вспомним, сколько голов забил норвежец в каждом своем сезоне АПЛ
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд третий раз в своей карьере выиграл «Золотую бутсу» АПЛ.
В сезоне 2025/26 норвежец стал лучшим бомбардиром лиги, забив 27 голов.
Холанд стал 5-м футболистом в истории АПЛ, кто становился лучшим бомбардиром в 3+ разных сезонах.
Игроки, которые выигрывали «Золотую бутсу» АПЛ в 3+ разных сезонах
- 4 – Тьерри Анри (Франция)
- 4 – Мохамед Салах (Египет)
- 3 – Алан Ширер (Англия)
- 3 – Гарри Кейн (Англия)
- 3 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
Вспомним также, сколько голов забил Эрлинг Холанд в каждом своем сезоне в АПЛ:
- 2025/26 – 27
- 2024/25 – 22
- 2023/24 – 27
- 2022/23 – 36
Only five players have won the Premier League Golden Boot on three or more occasions:— Squawka (@Squawka) May 25, 2026
◎ 4 - Theirry Henry
◎ 4 - Mohamed Salah
◎ 3 - Alan Shearer
◎ 3 - Harry Kane
◉ 3 - Erling Haaland
The Norwegian has won the award in three of his four PL campaigns. 🏆 pic.twitter.com/ip8yFByz52
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции
Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом