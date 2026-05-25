Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд стал 5-м игроком с 3+ «Золотыми бутсами» АПЛ. Кто первые четверо?
Англия
25 мая 2026, 13:53 |
442
0

Холанд стал 5-м игроком с 3+ «Золотыми бутсами» АПЛ. Кто первые четверо?

Вспомним, сколько голов забил норвежец в каждом своем сезоне АПЛ

25 мая 2026, 13:53 |
442
0
Холанд стал 5-м игроком с 3+ «Золотыми бутсами» АПЛ. Кто первые четверо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд третий раз в своей карьере выиграл «Золотую бутсу» АПЛ.

В сезоне 2025/26 норвежец стал лучшим бомбардиром лиги, забив 27 голов.

Холанд стал 5-м футболистом в истории АПЛ, кто становился лучшим бомбардиром в 3+ разных сезонах.

Игроки, которые выигрывали «Золотую бутсу» АПЛ в 3+ разных сезонах

  • 4 – Тьерри Анри (Франция)
  • 4 – Мохамед Салах (Египет)
  • 3 – Алан Ширер (Англия)
  • 3 – Гарри Кейн (Англия)
  • 3 – Эрлинг Холланд (Норвегия)

Вспомним также, сколько голов забил Эрлинг Холанд в каждом своем сезоне в АПЛ:

  • 2025/26 – 27
  • 2024/25 – 22
  • 2023/24 – 27
  • 2022/23 – 36
По теме:
Бруну Фернандеш повторил второй результат АПЛ по созданным моментам
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0. Спаслись от вылета. Видео голов и обзор
Бруну Фернандеш совершил 11 ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика лучший бомбардир Тьерри Анри Мохамед Салах Алан Ширер Гарри Кейн Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 11
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»

Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 24 мая 2026, 20:22 0
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико

Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом

Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Футбол | 25.05.2026, 12:10
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 05:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 04:44
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 48
Футбол
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 18
Бокс
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 20
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 3
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем