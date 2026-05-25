Таблица бомбардиров АПЛ: Золотая бутса Холанда, на каком месте Дьекереш?
К концу подошел сезон Английской Премьер-лиги.
Лучшим бомбардиром розыгрыша стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 27 забитых мячей. Для него эта «Золотая бутса» АПЛ стала третьей в карьере.
Вслед за норвежцем в списке лучших голеадоров чемпионата расположился форвард «Брентфорда» Игор Тиаго с 22 точными ударами, что стало рекордным показателем для бразильских футболистов за сезон.
Тройку закрывает еще один футболист «Манчестер Сити», а именно Антуан Семеньо с 17 голами. Первую часть сезона он провел в составе «Борнмута».
Четвертая позиция рейтинга за Олли Уоткинсом – лидер «Астон Виллы» отличился 16 забитыми мячами. Пятым финишировал Жоао Педро из «Челси» – бразилец, который не попал в заявку своей сборной на чемпионат мира, оформил 15 мячей.
Столько же голов на счету хавбека «Ноттингем Форест» Моргана Гиббса-Уайта, который расположился вслед за лидером «синих». Седьмая позиция за бомбардиром «Лидса» Домиником Калвертом-Льюином – 14 раз англичанин поразил ворота соперников.
Восьмую позицию занял Виктор Дьекереш из «Арсенала» – швед также забил 14 раз, хотя первую часть сезона провел на довольно слабом уровне.
Девятое место за рекордсменом по количеству голов за сезон среди игроков младше 20 лет – Эли Крупи из «Борнмута». Француз 13 раз поразил ворота соперника, а «вишни» впервые в клубной истории вышли в еврокубки.
Закрыл десятку лучших бомбардиров Дэнни Уэлбек, представляющий «Брайтон» – англичанин, как и Крупи, забил 13 голов.
Топ-10 бомбардиров АПЛ по итогам сезона 2025/26
- 1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 27
- 2. Игор Тиаго (Брентфорд) – 22
- 3. Антуан Семеньо (Манчестер Сити) – 17
- 4. Олли Уоткинс (Астон Вилла) – 16
- 5. Жоао Педро (Челси) – 15
- 6. Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) – 15
- 7. Доминик Калверт-Льюин (Лидс) – 14
- 8. Виктор Дьекереш (Арсенал) – 14
- 9. Эли Крупи (Борнмут) – 13
- 10. Дэнни Уэлбек (Брайтон) – 13
Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн завоевал европейскую «Золотую бутсу» по итогам сезона 2025/26. Английский форвард забил 36 голов в 31 матче Бундеслиги, набрав 72 очка в общем рейтинге лучших бомбардиров европейских чемпионатов.
Детальная статистика гонки
1-е место: Харри («Бавария») — 36 голов / 72 очка.
2-е место: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 27 голов / 54 очка.
3-е место: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 25 голов / 50 очков.
Для Кейна это вторая «Золотая бутса» в карьере (первую он получил по итогам сезона 2023/24).