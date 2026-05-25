  4. Таблица бомбардиров АПЛ: Золотая бутса Холанда, на каком месте Дьекереш?
25 мая 2026, 13:36 | Обновлено 25 мая 2026, 14:12
Таблица бомбардиров АПЛ: Золотая бутса Холанда, на каком месте Дьекереш?

Определены 10 лучших бомбардиров сезона чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

К концу подошел сезон Английской Премьер-лиги.

Лучшим бомбардиром розыгрыша стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 27 забитых мячей. Для него эта «Золотая бутса» АПЛ стала третьей в карьере.

Вслед за норвежцем в списке лучших голеадоров чемпионата расположился форвард «Брентфорда» Игор Тиаго с 22 точными ударами, что стало рекордным показателем для бразильских футболистов за сезон.

Тройку закрывает еще один футболист «Манчестер Сити», а именно Антуан Семеньо с 17 голами. Первую часть сезона он провел в составе «Борнмута».

Четвертая позиция рейтинга за Олли Уоткинсом – лидер «Астон Виллы» отличился 16 забитыми мячами. Пятым финишировал Жоао Педро из «Челси» – бразилец, который не попал в заявку своей сборной на чемпионат мира, оформил 15 мячей.

Столько же голов на счету хавбека «Ноттингем Форест» Моргана Гиббса-Уайта, который расположился вслед за лидером «синих». Седьмая позиция за бомбардиром «Лидса» Домиником Калвертом-Льюином – 14 раз англичанин поразил ворота соперников.

Восьмую позицию занял Виктор Дьекереш из «Арсенала» – швед также забил 14 раз, хотя первую часть сезона провел на довольно слабом уровне.

Девятое место за рекордсменом по количеству голов за сезон среди игроков младше 20 лет – Эли Крупи из «Борнмута». Француз 13 раз поразил ворота соперника, а «вишни» впервые в клубной истории вышли в еврокубки.

Закрыл десятку лучших бомбардиров Дэнни Уэлбек, представляющий «Брайтон» – англичанин, как и Крупи, забил 13 голов.

Топ-10 бомбардиров АПЛ по итогам сезона 2025/26

  • 1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 27
  • 2. Игор Тиаго (Брентфорд) – 22
  • 3. Антуан Семеньо (Манчестер Сити) – 17
  • 4. Олли Уоткинс (Астон Вилла) – 16
  • 5. Жоао Педро (Челси) – 15
  • 6. Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) – 15
  • 7. Доминик Калверт-Льюин (Лидс) – 14
  • 8. Виктор Дьекереш (Арсенал) – 14
  • 9. Эли Крупи (Борнмут) – 13
  • 10. Дэнни Уэлбек (Брайтон) – 13

Даниил Кирияка
Это бутса АПЛ.  А настоящая - у Кейна. 
 Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн завоевал европейскую «Золотую бутсу» по итогам сезона 2025/26. Английский форвард забил 36 голов в 31 матче Бундеслиги, набрав 72 очка в общем рейтинге лучших бомбардиров европейских чемпионатов.
 Детальная статистика гонки
    1-е место: Харри («Бавария») — 36 голов / 72 очка.
    2-е место: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 27 голов / 54 очка.
    3-е место: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 25 голов / 50 очков.
 Для Кейна это вторая «Золотая бутса» в карьере (первую он получил по итогам сезона 2023/24).
