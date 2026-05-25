Таблица бомбардиров АПЛ: Золотая бутса Холанда, на каком месте Дьекереш?

К концу подошел сезон Английской Премьер-лиги.

Лучшим бомбардиром розыгрыша стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 27 забитых мячей. Для него эта «Золотая бутса» АПЛ стала третьей в карьере.

Вслед за норвежцем в списке лучших голеадоров чемпионата расположился форвард «Брентфорда» Игор Тиаго с 22 точными ударами, что стало рекордным показателем для бразильских футболистов за сезон.

Тройку закрывает еще один футболист «Манчестер Сити», а именно Антуан Семеньо с 17 голами. Первую часть сезона он провел в составе «Борнмута».

Четвертая позиция рейтинга за Олли Уоткинсом – лидер «Астон Виллы» отличился 16 забитыми мячами. Пятым финишировал Жоао Педро из «Челси» – бразилец, который не попал в заявку своей сборной на чемпионат мира, оформил 15 мячей.

Столько же голов на счету хавбека «Ноттингем Форест» Моргана Гиббса-Уайта, который расположился вслед за лидером «синих». Седьмая позиция за бомбардиром «Лидса» Домиником Калвертом-Льюином – 14 раз англичанин поразил ворота соперников.

Восьмую позицию занял Виктор Дьекереш из «Арсенала» – швед также забил 14 раз, хотя первую часть сезона провел на довольно слабом уровне.

Девятое место за рекордсменом по количеству голов за сезон среди игроков младше 20 лет – Эли Крупи из «Борнмута». Француз 13 раз поразил ворота соперника, а «вишни» впервые в клубной истории вышли в еврокубки.

Закрыл десятку лучших бомбардиров Дэнни Уэлбек, представляющий «Брайтон» – англичанин, как и Крупи, забил 13 голов.

