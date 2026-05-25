Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 12:47 | Обновлено 25 мая 2026, 12:55
Динамо, обыграв Кудровку, отпраздновало юбилейную победу в УПЛ

Киевляне одержали 400-ю победу на своем поле в чемпионатах Украины

ФК Динамо

В матче с «Кудровкой» (3:2) «Динамо» отпраздновало 400-ю викторию на своем поле в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командной после «Шахтера», достигшей этого рубежа. Наибольшее количество побед в родных стенах динамовцы одержали в баталиях с «Ворсклой», «Черноморцем» – по 25, «Кривбассом» – 22, «Мариуполем» – 21 и «Зарей» – 20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние победы Динамо в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-я

07.03.1992

Анатолий ПУЗАЧ

Металлист

2:1

50-я

13.08.1995

Йожеф САБО

Николаев

3:0

100-я

16.07.1999

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлист

2:1

150-я

18.06.2003

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Металлист

4:2

200-я

20.10.2007

Йожеф САБО

Закарпатье

1:0

250-я

21.08.2011

Юрий СЕМИН

Кривбасс

1:0

300-я

10.04.2016

Сергей РЕБРОВ

Волынь

3:0

350-я

13.02.2021

Мирча ЛУЧЕСКУ

Олимпик

3:1

400-я

24.05.2026

Игорь КОСТЮК

Кудровка

3:2

