Динамо, обыграв Кудровку, отпраздновало юбилейную победу в УПЛ
Киевляне одержали 400-ю победу на своем поле в чемпионатах Украины
В матче с «Кудровкой» (3:2) «Динамо» отпраздновало 400-ю викторию на своем поле в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командной после «Шахтера», достигшей этого рубежа. Наибольшее количество побед в родных стенах динамовцы одержали в баталиях с «Ворсклой», «Черноморцем» – по 25, «Кривбассом» – 22, «Мариуполем» – 21 и «Зарей» – 20.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние победы Динамо в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
07.03.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Металлист
|
2:1
|
50-я
|
13.08.1995
|
Йожеф САБО
|
Николаев
|
3:0
|
100-я
|
16.07.1999
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлист
|
2:1
|
150-я
|
18.06.2003
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Металлист
|
4:2
|
200-я
|
20.10.2007
|
Йожеф САБО
|
Закарпатье
|
1:0
|
250-я
|
21.08.2011
|
Юрий СЕМИН
|
Кривбасс
|
1:0
|
300-я
|
10.04.2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Волынь
|
3:0
|
350-я
|
13.02.2021
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Олимпик
|
3:1
|
400-я
|
24.05.2026
|
Игорь КОСТЮК
|
Кудровка
|
3:2
