Динамо, обыграв Кудровку, отпраздновало юбилейную победу в УПЛ

В матче с «Кудровкой» (3:2) «Динамо» отпраздновало 400-ю викторию на своем поле в чемпионатах Украины. Киевляне стали второй командной после «Шахтера», достигшей этого рубежа. Наибольшее количество побед в родных стенах динамовцы одержали в баталиях с «Ворсклой», «Черноморцем» – по 25, «Кривбассом» – 22, «Мариуполем» – 21 и «Зарей» – 20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние победы Динамо в чемпионатах Украины